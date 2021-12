करसोग: करसोग में बस स्टैंड के समीप कीचड़ से भरे मुख्यमार्ग की हालत (Bad condition of Karsog road) अब सुधरने वाली है. रविवार को ईटीवी भारत ने लोगों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था. जिसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम करसोग ने सोमवार को पीडब्ल्यूडी को सड़क कंक्रीट डालने के आदेश (mandi road condition) जारी कर दिए हैं. विभाग को इसी सप्ताह में सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू करने को कहा गया है.



बस स्टैंड के समीप शिमला-करसोग (Karsog Shimla Highway) मुख्य मार्ग देखरेख के अभाव में खस्ताहाल (muddy road at the entrance of Karsog) हो गया है. यहां सड़क पर जगह-जगह पड़े गड्ढों में रसोई घरों सहित सड़क पर बहने वाला पानी भर गया. जिस कारण वाहन चलते वक्त गड्ढों में जमा गंदे पानी के छींटे यहां से गुजरने वालों पर पड़ रहे हैं. यही नहीं इसी मार्ग से होकर शिमला जिले के तहत पड़ने वाले रामपुर सहित मंडी जिला मुख्यालय के लिए भी बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं. ऐसे में सड़क में पड़े गड्ढों की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

स्थानीय जनता लंबे समय से सड़क की मरम्मत करने की मांग कर रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने इसके बाद भी सड़क की कोई सुध नहीं ली. विभाग का तर्क था कि नगर पंचायत परिधि के तहत आने वाली इस जगह में नालियों की व्यवस्था नहीं की गई है. जिस कारण पानी सड़क में बह रहा है और बार-बार टारिंग उखड़ रही है. वहीं नगर पंचायत सड़क चौड़ा करने के लिए की जा रही खुदाई की वजह से नालियां न बनाए जाने का तर्क दे रही है. जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है.

नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा गुप्ता का कहना है कि लोक निर्माण विभाग बस स्टैंड से सनारली तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य कर रहा है. इस कारण नालियों का कार्य नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जैसे ही कार्य पूर्ण होगा नालियों की उचित व्यवस्था की जाएगी. एसडीएम के आदेशों के बाद लोगों में सड़क के जल्द मरम्मत होने की उम्मीद जगी है. वहीं, प्रशासन ने स्थानीय जनता से सनारली से करसोग तक सड़क के किनारे बनाए जाने वाली नालियों में सहयोग दिए जाने की अपील की है. एसडीएम सन्नी शर्मा का कहना है कि बस स्टैंड के समीप सड़क में कंक्रीट डालने का कार्य इसी सप्ताह शुरू किया जाएगा. इस बारे में पीडब्ल्यूडी को आदेश जारी किए गए हैं.

