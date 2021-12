करसोग: उपमंडल करसोग में अवैध खनन पर प्रशासन ने नकेल लगाने के तैयारियां (Strictness on illegal mining in Karsog) शुरू कर दी है. फिरनु में हो रहे अवैध खनन को लेकर (illegal mining in firnu)संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एसडीएम निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान प्रशासन ने अवैध खनन को लेकर मिल रही शिकायतों को सही पाया. फिरनु में सरकारी जमीन माइनिंग को लेकर लीज में दी गई है, लेकिन इसकी आड़ में माफिया अवैध खनन करने में (illegal mining in Karsog)सक्रिय है. करसोग मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर फिरनु में लंबे समय से अवैध खनन हो रहा. जिस पर कई बार कार्रवाई कर चुकी, लेकिन उसके बाद भी अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पा रही.

एसडीएम सन्नी शर्मा (Karsog SDM Sunny Sharma)ने निरीक्षण के दौरान पाया की सरकारी भूमि पर अवैध खनन हो रहा, जिसमें अधिकतर भूमि वन विभाग के अंतर्गत आती है. इसकी रिपोर्ट मौके पर ही तैयार की गई, जिस पर अब अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों को भी अवैध खनन पर अपने स्तर पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए. संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के लिए पुलिस का सहयोग लेने को कहा गया. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद भी अगर अवैध खनन होगा संबंधित विभाग की भी जवाबदेही तय होगी. इसके साथ अवैध खनन को रोकने के लिए आम जनता से भी सूचना देने की अपील की गई.

जो भी व्यक्ति सूचना देगा उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. इस अवसर पर माइनिंग ऑफिसर शैलजा चौधरी, पीडब्ल्यूडी अधिशाषी अभियंता अरविंद कुमार भारद्वाज, डीएसपी गीतांजलि ठाकुर आदि उपस्थित रहे. एसडीएम सन्नी शर्मा ने बताया फिरनु से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही , जिस पर अधिकारियों के साथ स्पॉट पर जाकर निरीक्षण किया गया. उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध खनन हुआ. जिसकी रिपोर्ट तैयार की गई इस आधार पर अब अवैध खनन को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

