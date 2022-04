सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर वाहन चालकों की लापरवाही के कारण सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे (road accident in himachal) हैं. प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं. ताजा घटनाक्रम में चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर घनोटू के समीप एक गमलों से भरी एक जीप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ (Jeep overturned in sundernagar) है.



जानकारी के अनुसार रविवार सुबह एक जीप गमलों को लेकर चंडीगढ़ से मंडी की ओर जा रही थी कि अचानक चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट (road accident in sundernagar) गई. जिस कारण जीप में रखे गमले सड़क पर बिखर कर चूर-चूर हो गए और जीप को भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. जीप चालक होशियार सिंह की मानें तो जीप के अचानक अनियंत्रित होकर घनोटू के समीप सड़क पर पलट गई. जिस कारण हजारों रुपए के गमले के साथ-साथ जीप का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है.

