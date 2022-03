हिमाचल-पंजाब सीमा पर फायरिंग, एक महिला की मौत, पढ़ें पूरा मामला: हिमाचल पंजाब सीमा पर गोलीबारी की घटना में एक युवक के घायल होने और एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है. पूरा मामला जानने के लिए विस्तारपूर्वक पूरी घटना पढ़ें...

बुरांश के पेड़ की टहनी टूटने से खाई में गिरा नाबालिग, मौके पर मौत: शिमला स्थित आईसीएमआर स्कूल के दसवीं के छात्र की बुरांश के फूल तोड़ते समय पेड़ से गिरकर मौत हो (ICMR School boy died in shimla) गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़े, जानें अपने शहर का रेट: चार दिनों में पेट्रोल-डीजल को लेकर तीसरी बार जनता पर महंगाई (Petrol Diesel Price Today) की मार पड़ी है. एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल के रेट्स 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की वृद्धि के बाद एक लीटर पेट्रोल की कीमत 97.81 रुपये हो गई है, जबकि डीजल 89.07 रुपये में बिक रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

साहिबगंज में मालवाहक जहाज पलटा, गंगा में समाए 9 हाईवा ट्रक; कई लोगों के मरने की आशंका: साहिबगंज में बड़ा हादसा हुआ है. गंगा में मालवाहक जहाज के पलटने से 9 हाईवा ट्रक डूब गए हैं. कई लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

RRR देख जूनियर NTR ने बताया कैसी है फिल्म, 8 हजार स्क्रीन्स पर हुई रिलीज!: RRR 25 मार्च को दुनियाभर में रिलीज हो गई है. पैन इंडिया फिल्म आरआरआर तेलुगू के अलावा हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Uranium in Himachal: हमीरपुर की कुनाह और पुंग खड्ड में मिले यूरेनियम के अवशेष: हमीरपुर की कुनाह और पुंग खड्ड में जगह-जगह खुदाई के दौरान कार्य कर रही कंपनी को यूरेनियम के अवशेष मिले हैं. वहीं, खुदाई करने वाली आउटसोर्स कंपनी ने इसकी रिपोर्ट परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के उच्च अधिकारियों को सौंप दी है. बता दें कि ऊना, शिमला के रामपुर, मंडी और कुल्लू की पहाड़ियों पर भी यूरेनियम पाए जाने की पुष्टि हो चुकी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पुलिस जवानों के लिए राहत की खबर, हायर पे बैंड पर फाइल तैयार, कैबिनेट में होगा अंतिम फैसला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस 25 जनवरी को पुलिस जवानों की मांग पर जो ऐलान किया था, उस पर जल्द अमल होने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार के गृह विभाग से आए प्रस्ताव के अनुसार 2015 और 2016 बैच के दो हजार से अधिक पुलिस जवानों का एरियर 23 करोड़ रुपए के करीब बनता है. नए पे बैंड के अनुसार वेतनमान पर भी सालाना 27 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होगा. यहां बता दें कि पुलिस के जवानों में अपने साथ हो रहे इस अन्याय को लेकर रोष था. वे बार-बार सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नलवाड़ मेला सुंदरनगर: पंजाबी गानों पर गायक शिवजोत ने नचाए दर्शक, देखें वीडियो: पंजाबी गायक शिवजोत ने एक से बढ़कर एक धमाकेदार पंजाबी गाने पेश करके तीसरी स्टार नाइट में खूब धमाल मचाया और पंडाल में बैठे दर्शक शिवजोत के गानों को सुनकर थिरकने के लिए विवश हो गए. इससे पूर्व तीसरी सांस्कृतिक संध्या का आगाज सूरजमणि शहनाई वादन के साथ आगाज किया गया. जिसमें पहाड़ी गायक करनैल राणा और गीता भारद्वाज ने पहाड़ी और हिंदी गाने गाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: हिमाचल प्रदेश ऐसा रहने वाला है मौसम, एक क्लिक पर जानें आज का तापमान: हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गुरुवार को हल्की बूंदाबांदी (rain in himachal) हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली. राजधानी में (rain in shimla) सुबह से ही आज आसमान में हल्के बादल छाए रहे और दोहपर बाद हल्की बूंदाबांदी हुई. बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह तक बारिश की संभावना जताई है. मौसम वैज्ञानिक (Weather Update of Himachal) संदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हुई. बारिश के कारण तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में भाजपा ने किया आत्मचिंतन, एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की दी नसीहत: हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal assembly elections 2022) को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है. इसी कड़ी में गुरुवार को होटल पीटरहॉफ में भाजपा की बैठक (BJP meeting at Hotel Peterhoff shimla) में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट होकर एमसी शिमला और विधानसभा चुनावों में उतरने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि संगठन संगठित होता है तो कोई भी ताकत भाजपा को हरा नहीं सकती. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत है और लाखों कार्यकर्ताओं का त्याग और निस्वार्थ भाव है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

