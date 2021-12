सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश अंतर महाविद्यालय महिला व पुरुष वर्ग (HP Inter College Women and Men category) की कुश्ती प्रतियोगिता बुधवार को सुंदरनगर स्थित एमएलएसएम कॉलेज ( wrestling competition at MLSM College Sundernagar) में आरंभ हुई. प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक राकेश जम्वाल (MLA Rakesh Jamwal inaugurated wrestling competition ) ने किया. प्रतियोगिता में पहले दिन पुरुष वर्ग में 97 किलो ग्राम भार वर्ग में गौतम कॉलेज हमीरपुर के हरीश कुमार ने स्वर्ण पदक (Harish Kumar won gold), मंजी के आदित्य ठाकुर ने रजत पदक और एमएलएसएम सुंदरनगर के प्रज्ज्वल कुमार और पांवटा साहिब के पुष्पेंद्र कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया.

125 किलोग्राम भार वर्ग में भटोली के राहुल भारद्वाज ने स्वर्ण, एमएलएसएम सुंदरनगर के मोहम्मद साजिद ने रजत पदक और ऊना के हर्ष लठ व हमीरपुर के कृष्ण कुमार ने कांस्य पदक पाया. वहीं, प्रतियोगिता के शुभारंभ पर अपने संबोधन में विधायक राकेश जम्वाल (MLA Rakesh Jamwal) ने कहा कि सुंदरनगर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया एमएलएसएम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण 50 लाख की लागत से (Sports complex constructed in MLSM College ) किया गया है.

वहीं 12 करोड़ की लागत से पुंघ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण (Construction of Indoor Stadium in Pungha) किया जा रहा है. प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई खेल नीति (new sports policy in himachal) ला रही है. जिसे इसी माह से लागू किया जा रहा है. इस मौके पर प्राचार्य डॉ. सीपी कौशल, डॉ. सुधीर शर्मा, लोकेश शर्मा व अनिल गुलेरिया भी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: न्यू पेंशन स्कीम और पुलिस कर्मियों की समस्या कांग्रेस की देन: राकेश पठानिया

ये भी पढ़ें: घुमारवीं पेयजल योजना का काम जल्द होगा शुरू, मंत्री महेंद्र सिंह से इसलिए मिले आउटसोर्स कर्मचारी