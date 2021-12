मंडी: सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर महिलाओं और लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजने वाले एक युवक को पुलिस ने हनी ट्रैप बनाकर (Honey Trap in Mandi) धर दबोचा है. सदर थाना और मंडी जिला पुलिस की आईटी सेल (IT Cell of Mandi District Police) के प्रभारी इंस्पेक्टर पुरूषोतम धीमान ने शातिर को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि शातिर गिरफ्तार होने के लिए अमृतसर से मंडी आ पहुंचा. पकड़े गए युवक की पहचाल 21 वर्षीय राजवीर सिंह के रूप में हुई है. यह युवक तरन तारन अमृतसर का रहने वाला है.





बता दें कि मंडी की एक महिला को जब इस युवक ने अश्लील मैसेज भेजे तो (mandi Police Arrest for Sharing Chat) उस महिला ने सदर थाना में आकर शिकायत दर्ज करवाई. यह शिकायत बीते महीने आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुई थी और जांच का जिम्मा इंस्पेक्टर पुरूषोतम धीमान को दिया गया था. पुरूषोतम धीमान ने इस युवक को पकड़ने के लिए शिकायतकर्ता महिला को ही अपना हथियार बनाया. महिला के माध्यम से युवक को मंडी आने का प्रलोभन दिया गया. युवक भी महिला से मिलने के लिए आतुर हो उठा और अमृतसर से मंडी आ पहुंचा.

जैसे ही यह युवक मंडी पहुंचा तो पुलिस की टीम इसके स्वागत के लिए पहले से तैनात खड़ी थी. बीती रात को इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. सहायक पुलिस अधीक्षक मंडी विवेक चैहल (ASP Mandi Vivek chahal) ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि युवक पर पुलिस की काफी लंबे समय से नजर थी और मंडी पहुंचते ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि युवक को कोर्ट में पेश कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

