करसोग : उपमंडल करसोग में ग्रामीण क्षेत्र में घर-द्वार पर लोगों की स्वास्थ्य जांच (Health Camp in Karsog)की गई. यहां वीरवार को आयुष विभाग की टीम ने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र जेड में निशुल्क बहुउद्देश्यीय चिकित्सा शिविर लगाया गया. आयुष विभाग के विशेषज्ञों ने 163 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया. इस दौरान ग्रामीणों की ब्लड शुगर, रक्तचाप व हीमोग्लोबिन की जांच की गई. जांच में 20 लोगों में शुगर और 20 लोगों में खून की कमी (Anemia in patients in Karsog)पाई गई.



इसमें महिलाओं की संख्या अधिक रही. आयुष विभाग की ओर से घर द्वार पर दी गई इस स्वास्थ्य सबंधी जांच का लोगों ने पूरा लाभ उठाया. शिविर में लोगों को मधुमेह, उक्त रक्तचाप व खून की कमी को दूर करने सहित अन्य बीमारियों ने बचने के भी टिप्स दिए. इसके अतिरिक्त जिन लोगों में रक्तचाप, शुगर व खून की कमी पाई गई, उन्हें निशुल्क में दवाईयां भी दी गई.

विशेषज्ञों ने बीमारियों से बचने के लिए लोगों को अपनी खानपान की आदत में सुधार लाने सहित योग को दिन चर्या में शामिल करने से होने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी दी. उपमंडलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत मैहरन के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र जेड में बहुउद्देश्यीय चिकित्सा शिविर लगाया गया. जिसमें लोगों की ब्लड शुगर, रक्तचाप व हीमोग्लोबिन की जांच की गई और मरीजों को निशुल्क दवाईयां भी दी गई. उन्होंने कहा कि शिविर में 163 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई.

