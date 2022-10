सुंदरनगर: जिला मंडी के सुंदरनगर में पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ छेड़ा गया अभियान लगातार जारी है. ताजा मामले में पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने दो अलग-अलग मामलों में 1 किलो 430 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की (Drug Smuggling in Sundernagar) है. वहीं, पुलिस ने दोनों मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी (Four arrested with Charas in Sundernagar) है.

जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम रविवार सुबह चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे-21 पर पुंघ में नाकाबंदी पर थे. इस दौरान जब एक कार की तलाशी ली गई तो उसमें सवार हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले नरेंद्र (44), आकाश (21) व तनुज (19) के कब्जे से 380 ग्राम चरस बरामद की गई. वहीं, दूसरे मामले में पुलिस ने कार में सवार शिमला के प्रियांशु (23) के कब्जे से 1.050 किलोग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है.

सुंदरनगर में चरस बरामद.

वहीं, पुलिस ने सभी युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगामी कार्रवाई के लिए जल्द ही आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में चरस बरामद की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने हरियाणा के तीन युवकों से 380 ग्राम चरस और शिमला के एक युवक से 1.050 किलोग्राम चरस बरामद की (Charas recovered in Sundernagar) है. उन्होंने कहा कि आरोपीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी.

