मंडी: हिमाचल प्रदेश में 24 अगस्त तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान (heavy rain in himachal) है. ऐसे में रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश (Yellow alert in himachal) हुई. जिला मंडी में सुबह के समय अच्छी धूप खिली रही, लेकिन दोपहर के बाद बारिश ने तांडव मचा (heavy rain in mandi) दिया. जिससे द्रंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश का कहर देखने को मिला. यहां बागीपुल नामक स्थान से होकर गुजरने वाले बागीनाले ने फिर से रौद्ररूप धारण कर (flood in baaginala) लिया, जिस कारण लोग सहम उठे.

एहतियात बरतने की अपील: पराशर की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश के कारण बागीनाले में भारी मात्रा में मलबा और पानी बहकर आ गया. इसका दृश्य काफी ज्यादा भयावह था. लोगों ने इसका वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. गनीमत यह रही कि नाले में आए सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. वहीं जिला प्रशासन की ओर से लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है.

मंडी में बारिश का तांडव, बागीनाले में बाढ़ आने से सहमे लोग.

6 लोग बहे, 2 के मिले शव, 4 लापता: डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि बागीनाले में आई बाढ़ के कारण बागीपुल स्थित स्कूल की दीवार को नुकसान हुआ है, इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्य नुकसान की जानकारी नहीं है. बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण के शनिवार को बागीनाले में 6 लोग बह गए थे. जिसमें अभी तक दो बच्चियों के शव ही मिल पाए हैं, जबकि चार लोग अभी तक लापता हैं. प्रशासन द्वारा उनकी तलाश जारी है.

मौसम विभाग की ओर से (himachal weather update) 24 अगस्त तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई है. इस दौरान कई हिस्सों में भारी बारिश और नदियों के उफान पर रहने की संभावना जताई है. प्रदेश में शनिवार को भारी बारिश से 32 जगहों पर अचानक सैलाब आने से तबाही मची थी. भारी बारिश ने चंबा, कांगड़ा, मंडी व शिमला जिलों में कोहराम मचाया है. जिसमें 22 लोगों की मौत और कई भवनों को नुकसान हुआ था और सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी थी. रविवार को अधिकतर सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया है.

