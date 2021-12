मंडी: 108 नेशनल एंबुलेंस सर्विस (HP 108 National Ambulance Service) द्वारा हिमाचल प्रदेश में जीवीके इएमआरआई एंबुलेंस सर्विस के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष में कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मनित किया जा रहा (11 years Of 108 in HP) है. इसी कड़ी में वीरवार को मंडी जिले में भी 3 बेस्ट कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. सम्मान पाने वालों में जिला से बेस्ट एमटी विनय और देशराज जबकि बेस्ट पायलट में नीलमणि शामिल (108 employees awarded in mandi) हैं.



सभी को उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने के साथ ही बधाई भी (DC Mandi honored 108 employees) दी. बता दें कि प्रत्येक नागरिक को जीवन रक्षा का अधिकार प्रदान करने के व्यापक मिशन में शामिल होकर अग्रणी रहने वाली जीवीके इएमआरआई ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के तहत प्रदेश में 108 नेशनल एंबुलेंस सर्विस की शुरुआत 25 दिसंबर 2010 को की थी जो कि समस्त हिमाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान कर रही है.



इस मौके पर कंपनी के जिला प्रभारी सौरव ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 204 एम्बुलेंस के साथ 108 नेशनल एंबुलेंस सर्विस ने गत 11 साल के दरम्यान कुल 15 लाख 49 हजार 375 आपातकालीन मामलों को प्रतिसाद दिया है व सफलतापूर्वक निवारण कर प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाई है. उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज नेशनल एंबुलेंस सर्विस के 11 वर्ष पूरे होने पर मंडी जिला के 3 बेस्ट कर्मचारियों को जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी द्वारा सम्मानित किया गया है. उन्होंने कहा कि जीवीके और ईएमआरआई आगे भी जनता को बेहतर सुविधा मुहैया करवाती रहेगी. इस मौके पर प्रोग्राम मैनेजर रवि चौहान भी मौजूद रहे.

