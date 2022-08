करसोग: बरसात से लोगों की मुश्किलें बढ़ (rain in karsog ) गई है. यहां लगातार जारी बारिश की वजह से पटवार सर्कल गवालपुर के तहत भारी (rain damage in karsog) नुकसान हुआ. आधी रात से जारी बारिश के कारण गवालपुर के मुहाल डीपीएफ सुशण में मकान के लेंटर पर देवदार के दो पेड़ गिर (Trees fell on the house in Karsog) गए. ये मकान लाभ सिंह पुत्र प्रेमदास का है.

सेब के बगीचों में घुसा पानी: यहां भारी बारिश के कारण मकान के पीछे भूस्खलन हो गया और देवदार के पेड़ भी स्टोर के लेंटर के उपर गिर गए. इसके अतिरिक्त गवालपुर पटवार सर्कल के तहत ही बाहन गांव में बारिश का पानी एक जगह पर एकत्रित हो गया. ये पानी साथ लगते सेब के बगीचों में घुस (Rain water entered the apple orchards) गया. भारी मलबा और पत्थर पांच बागवानों के खेतों में जमा हो गया. जिससे सेब के पौधों को भारी नुकसान हुआ.

करसोग में बारिश से नुकसान

पानी में बह गई मिट्टी: यही नहीं खेतों की उपजाऊ मिट्टी भी पानी के तेज बहाव से साथ बह गई.अब खेतों में केवल मलबा और पत्थर ही नजर आ रहे है. वहीं, राजस्व विभाग के फील्ड अधिकारी भी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे. तहसीलदार करसोग ने संबंधित पटवार सर्कल को जल्द नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश जारी किया, ताकि नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके.तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि बारिश से पूरे चौवासी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ. इस बारे में संबंधित सभी पटवार सर्कलों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने लोगों से भी सतर्कता बरतने का आग्रह किया है.

