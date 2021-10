मंडी: हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव (bypoll in himachal pradesh) को लेकर प्रचार अभियान (election campaign) चरम पर पहुंच गया है. भाजपा और कांग्रेस (bjp and congress) के दिग्गज नेता अपनी-अपनी पार्टी के प्रचार के लिए मैदान में हैं. सभी पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं. इसी कड़ी में मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम चौधरी के गढ़ यानी सदर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार अभियान चलाया. इस दौरान मंडी संसदीय सीट से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा भी मौजूद रहे.

बीर गांव में अपने संबोधन में प्रतिभा सिंह ने कहा कि पंडित सुखराम का प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है और सदर क्षेत्र उनका घर है. पूर्व के चुनावों में भी उन्हें पंडित सुखराम का आशीर्वाद मिलता रहा है और इस बार भी उन्हें आशीर्वाद की जरूरत है. उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग उन्हें भरपूर सहयोग और समर्थन देंगे.

कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर क्षेत्रवाद, धर्म और जातिवाद के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं. प्रतिभा सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता को भ्रमित करने का काम किया है. प्रतिभा सिंह ने बीजेपी नेताओं पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि आज भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और वे कारगिल युद्ध और सैनिकों के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं. बीजेपी के नेता आज कारगिल युद्ध का श्रेय ले रहे हैं और अब जनता को भ्रमित कर मंडी लोकसभा सीट को भी जीतने की बात कर रहे हैं.

प्रतिभा सिंह ने कहा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सैनिकों और शहीदों का सम्मान किया है और भारतीय जनता पार्टी इन्हें मुद्दा बनाकर हमेशा राजनीति करती आई है. वहीं, पंडित सुखराम के पोते और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने भी प्रतिभा सिंह के प्रचार में शामिल होकर उन्हें पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया. आश्रय शर्मा ने कहा कि सदर चुनाव क्षेत्र की जनता ने पंडित सुखराम को बनाया है और इसका अहसान वे जिंदगी भर नहीं भूल सकते. उन्होंने सदर क्षेत्र की जनता से प्रतिभा सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील की.

सदर विधानसभा क्षेत्र के संदोह, भरगांव, गोखड़ा, पक्का परुआ और मंडी शहर के वार्ड नंबर 10 में चुनावी जनसभाएं कर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की. इस मौके पर उनके साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल, जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

