मंडी: अपने कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चिट से भर्ती करवाने वाली पार्टी और उनके नेताओं को मौजूदा समय में हुई पुलिस भर्ती की गड़बड़ी पर कोई सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदेश की मौजूदा सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भर्ती में हुए घोटाले की जांच को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सौंपा गया है. इसके साथ ही इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच जारी है. जिसमें अभी तक कई आरोपियों की गिरफ्तारियां की गई हैं.

यह जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को सराज के बालीचौकी में पत्रकारों के सवाल के जवाब में दी. उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए जवाब दिया कि कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में चिटों से भर्ती की और आज भाजपा पर पुलिस भर्ती पर सवाल उठा रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है और सीबीआई के द्वारा इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा. जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस खामखा इस विषय पर राजनीति करने में लगी हुई है.

वीडियो.

वहीं, इससे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा के बालीचौकी में बंजार विधानसभा (CM JAIRAM THAKUR ON CONGRESS IN MANDI) को जोड़ने वाले पुल का लोकार्पण किया. पुल को लोकनिर्माण विभाग के द्वारा दो वर्षों से भी कम समय में करीब चार करोड़ तेरह लाख की लागत से बनाया गया है. इसके साथ ही यहां पर 3 करोड़ 34 लाख की लागत से तैयार 33 केवी विद्युत सब स्टेशन को की जनता को समर्पित किया. इससे बालीचौकी की 10 और बंजार की 7 पंचायतों के लगभग 30 हजार लोगों को लाभ मिलेगा. सीएम ने कहा कि बालीचौकी में (Construction of Bus Stand at Balichowki) जल्द ही बस अड्डे की निर्माण की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जाएगा.

मंडी में सीएम जयराम ठाकुर.

सराज के बालचौकी पहुंचने पर सीएम का लोगों ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया. इस दौरान सीएम ने बालीचौकी में सराज युवा खेल एवं सांस्कृतिक उत्सव का विधिवत समापन भी किया. इस दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. समारोह के दौरान प्रतिभागी और विजेता व उपविजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया. इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर की धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर, बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी, द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व भाजपा के कार्यकर्ता भारी तादात में उपस्थित रहे.