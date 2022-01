मंडी: प्रदेश में तीन जनवरी यानी आज से 15 से 18 साल के ‌बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है. बाल स्कूल मंडी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान (Teenagers vaccination campaign in Bal school Mandi) का शुभारंभ किया. मंडी जिला की बात की जाए तो सोमवार को 96 स्कूलों में किशोरों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है.







इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा (CM Jairam in Bal School Mandi) कि पहले भी प्रदेशवासियों के सहयोग से टीकाकरण अभियान में पहली व दूसरी डोज लगाने में प्रदेश सरकार ने प्रथम स्थान हासिल किया है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में इस बार साढ़े तीन लाख से अधिक के किशोर-किशोरियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को को-वैक्सीन लगाई जा रही है जो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है.

वहीं, उन्होंने इस मौके पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन पर भी (CM Jairam On Omicron) चिंता जाहिर की. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ओमीक्रोन कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है और आने वाले समय में इस वायरस के टेस्ट हिमाचल में ही हो सकें इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रयासरत है. वहीं, कर्फ्यू को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी किसी भी प्रकार की पाबंदियां नहीं लगाएगी. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.





वहीं, सीएमओ मंडी डॉ. देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार को जिले के 96 स्कूलों में टीकाकरण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिले में पहले दिन 12 हजार के (Vaccination of teenagers in Mandi) करीब किशोरों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी. जिला मंडी में बच्चों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण किया जा रहा है. सुरक्षित टीकारकण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों और पंचायतों से भी सहयोग की अपील की है. इस मौके पर सदर विधायक अनिल शर्मा, नगर निगम मेयर दीपाली जैसवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे.

