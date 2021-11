मंडी: पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने सर्किट हाउस मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की. यह मुलाकात आज शाम करीब साढ़े 7 बजे सर्किट हाउस मंडी में हुई. बता दें कि पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में ही मौजूद है. कांग्रेस नेता आश्रय शर्मा जैसे ही सर्किट हाउस पहुंचे भाजपा नेता उस वक्त स्तब्ध रह गए, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) भी कहीं जाने वाले थे लेकिन आश्रय शर्मा के आते ही उन्हें अपने कमरे में ले गए.

बताया जा रहा है कि करीब 10 मिनट तक दोनों में बंद कमरे में गुफ्तगू हुई है. आश्रय शर्मा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने माना कि उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की है, लेकिन यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी और इस दौरान सदर क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है. इससे ज्यादा उन्होंने इस विषय पर और कुछ नहीं कहा.

बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनावों में आश्रय शर्मा और पंडित सुखराम के कहने पर ही यह परिवार भाजपा में शामिल हुआ था. आश्रय के पिता अनिल शर्मा को सदर से भाजपा ने टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल करके मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में टिकट न मिलने से खफा आश्रय शर्मा और उनके दादा दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा. अभी हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला.

सदर क्षेत्र की बात करें तो यहां से भाजपा को तीन हजार से अधिक मतों की बढ़त मिली है, जबकि मंडी संसदीय क्षेत्र (Mandi Parliamentary Constituency) के तहत आने वाले दो मंत्रियों के गृह क्षेत्रों से भाजपा को लीड नहीं मिली (BJP did not get the lead) है. चुनावों के दौरान अनिल शर्मा को भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) ने पार्टी के लिए काम करने के लिए कहा था और उनके मान सम्मान को बरकरार रखने की बात कही थी, लेकिन आश्रय शर्मा की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) के साथ आज हुई मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है. बहरहाल यह मुलाकात आने वाले समय में क्या रंग दिखाएगी, इसका पता भविष्य में ही चल पाएगा.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में नहीं था कृषि कानूनों का असर, यहां मजबूत है मंडी व्यवस्था- वीरेंद्र कंवर