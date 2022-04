मंडी: जिला मंडी के कोटली से एक बुजुर्ग के लापता होने का मामला सामने आया है. परिजनों ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है. कोटली पुलिस ने मामला दर्ज कर (Case of missing old man from Kotli) गुमशुदा की तलाश शुरू कर दी है. सभी पुलिस थानों और चौकियों में गुमशुदा की फोटो भेज दी गई है और उन्हें तलाश करने को लेकर प्रक्रिया जारी है.

परिजनों के अनुसार बुजुर्ग लुदरमणी (79 वर्ष) 12 अप्रैल 2022 को घर से बाहर किसी काम से गया था. काफी समय बीत जाने के बाद भी वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी. अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चला. इसके बाद परिजनों ने 13 अप्रैल को सदर पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. गुमशुदा लुदरमणी गांव बड़गांव सदर जिला मंडी के रहने वाले हैं.

मंडी जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि (Case of missing old man from Kotli) लुदरमणी के पुत्र रूप सिंह ने सदर थाना में उनके पिता के लापता होने को लेकर शिकायत दी है. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी पुलिस थानों और चौकियों में गुमशुदा की फोटो भेज दी है और उन्हें तलाश करने को लेकर प्रक्रिया जारी है.