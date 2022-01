मंडी: सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत डैहर के अलसू गांव में वीरवार को दो मंजिला गौशाला में अचानक आग (fire in cowshed of sundernagar) लगने का मामला सामने आया है. इस अग्निकांड में गौशाला जलकर पूरी तरह से राख हो गई. समय रहते स्थानीय ग्रामीणों व युवकों द्वारा मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया और साथ लगते घरों व गौशालाओं को आग की चपेट में आने से बचा लिया.



जानकारी के अनुसार श्याम लाल धीमान पुत्र हरिया राम की दो मंजिला स्लेटपोश गौशाला में (Case of fire in Alsu village) अचानक आग लग गई. आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों को मिलते ही गांव के युवकों ने आग पर कड़ी मशक्कत के काबू पाया. मौके पर बीबीएमबी सलापड़ व सुंदरनगर से दमकल वाहन कर्मियों सहित पहुंचे लेकिन तब तक आग शांत हो चुकी थी. अग्निकांड से प्रभावित पीड़ित श्याम लाल ने बताया कि इस अग्निकांड में उन्हें काफी नुकसान हो गया है.



वहीं, ग्राम पंचायत डैहर की प्रधान कुसुम सोनी ने बताया कि (Case of fire in Alsu village) प्रभावित परिवार की गौशाला में आग लगने के कारण 3 से 4 लाख का नुकसान हुआ है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवार की हर संभव मदद की जाए. उधर, उपमंडल अधिकारी सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा ने कहा कि राजस्व विभाग की टीम द्वारा गौशाला में लगी आग का आकलन किया जा रहा है. पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी.

अलसू गांव में गौशाला में लगी आग

