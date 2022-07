मंडी: हिमाचल प्रदेश में हादसे (Road Accidents in Himachal) थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा घटनाक्रम में शुक्रवार दोपहर मंडी जिले के तहत सुंदरनगर-करसोग सड़क मार्ग पर एक कार दुर्घनाग्रस्त हो (Road Accident In Mandi) गई. जहां घिड़ी के समीप भगयार मोड़ कार गहरी खाई में जा (Car fell into ditch in Mandi) लुढ़की. दुर्घटना के समय कार में 3 लोग सवार थे. जिनमें से एक महिला की मौके पर मौत हो गई और दो घायल हो गए.

घायलों को प्रारंभिक उपचार के लिए सीएचसी रोहांडा ले जाया गया. स्थानीय घिड़ी पंचायत के उपप्रधान रूप लाल ठाकुर ने घटना की सूचना पुलिस को दी और बीएसएल कालौनी पुलिस थाना की टीम ने मौके पर जांच शुरू कर दी. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त कार बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र की बताई जा रही है.

मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने की है. उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा मौके पर जांच शुरू कर दी गई है. मृतक महिला की शिनाख्त देवंती (51) पत्नी अनिल कुमार, गांव व डाकघर तल्याणा तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर के तौर पर हुई है. घायलों में पुलिस विभाग में कार्यरत एचएएसआई अनिल कुमार (57) गांव व डाकघर तल्याणा तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर उम्र 57 वर्ष व इनकी बेटी राधिका (12) को रोहांडा अस्पताल ले जाया गया है. जिनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है.