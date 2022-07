करसोग: उपमंडल करसोग में हो रही भारी बारिश (Heavy rainfall in Karsog) अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार सुबह को मैहरन पंचायत के अंतर्गत बड़ा कैंची पर मलबा और पत्थर (Debris and stones fell in Karsog) गिर गया. जिसके कारण नाग काकनो से गंठल नाला तक जाने वाला एम्बुलेंस मार्ग अवरुद्ध (Ambulance road from blocked in karsog) हो गया. अब इस मार्ग पर छोटे और बड़े वाहनों सहित दो पहिया वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई हैं.

यहीं नहीं इस एंबुलेंस मार्ग से होकर लोगों को पैदल चलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं. स्थानीय जनता को बगशाड से सेरी मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए पत्थरों के ऊपर से गुजरना पड़ रहा है. बुजुर्गों और छोटे बच्चों का तो यहां से निकलना ही मुश्किल हो गया हैं. एंबुलेंस मार्ग वंद होने से किसानों को कृषि उत्पाद सहित दूध पीठ पर उठाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ रहा हैं. ऐसे में भरी बरसात में लोगों को परेशानियां और बढ़ गई हैं.

स्थानीय जनता ने प्रशासन से जल्द एंबुलेंस मार्ग को बहाल किए जाने की मांग की है. स्थानीय मुरारी शर्मा व रोहित भारद्वाज का कहना है कि एंबुलेंस मार्ग अवरूद्ध होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं. इसलिए प्रशासन से आग्रह है कि एंबुलेंस मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर खोला जाए. चुराग सब डिवीजन के कनिष्ठ अभियंता पदम नाभ का कहना है कि मामला उनके ध्यान में आया है. जल्द जेसीबी भेज कर एंबुलेंस मार्ग पर आए मलबे और पत्थर को हटाकर बहाल कर दिया जाएगा. ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.