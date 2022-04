सुंदरनगर: पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत बटवाड़ा क्षेत्र में रविवार को एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की बकरियां चराने के दौरान पत्थर गिरने के कारण चोट लगने से दर्दनाक मौत हो गई (man died in Batwara Sundernagar) है. पुलिस ने मामले में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह सुंदरनगर के गांव पंजोठ के बल्लू राम (65) अपने घर से जंगल की तरफ बकरियां चराने गए थे. इस दौरान बल्लू राम पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो (65 year man died in Batwara) गई. परिवार वालों द्वारा उन्हें सिविल अस्पताल सुंदरनगर लाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया गया.

वहीं पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत चौकी सालपड़ के प्रभारी द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव को परिवार वालों के हवाले किया (old man died in Batwara) गया. मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने कहा कि उपमंडल सुंदरनगर के बटवाड़ा क्षेत्र में 65 वर्षीय व्यक्ति की पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण चोट लगने से मौत हो गई (DSP Sundernagar on death case) है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है.

