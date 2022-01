मंडी: हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से बर्फबारी (Snowfall in Himachal) का दौर जारी है. वहीं, मंडी में हो रही बर्फबारी से जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. मंडी जिले में भी बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिससे तापमान में भी काफी गिरावट आई है. वहीं, मंडी जिले की पर्यटन (Tourist places in mandi) नगरी पराशर, शिकारी देवी, जंजैहली, कमरूनाग, बरोट, छतरी, करसोग सहित ऊपरी क्षेत्रों में रविवार के दिन भी लगातार बर्फबारी होती रही. जबकि, मैदानी इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है.

बारिश और बर्फबारी के चलते मंडी जिला में कई स्थानों पर संपर्क मार्ग और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है. बर्फबारी के चलते जिले में 54 संपर्क मार्ग (Roads blocked after snowfall in mandi) बाधित हो गए हैं. जिन्हें खोलने के लिए विभाग ने 42 जेसीबी लगाई हैं. वहीं, 19 विद्युत ट्रांसफार्मर बारिश और बर्फबारी (Snowfall in mandi) से बंद पड़े हुए हैं. बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश में 23 जनवरी तक बारिश को लेकर अलर्ट (Weather in Himachal) जारी किया है.

इन सड़कों पर रुकी गाड़ियों की आवाजाही: लोक निर्माण विभाग मंडल जंजैहली बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में हो रही बर्फबारी के कारण जंजैहली-मगरूगला, जंजैहली-शिकारी माता, जंजैहली-सनारली, शंकरदेहरा, खौली-रेषन, लंबाथाच-चिऊणी चेत, शैटाधार, थाची-डिडर, थाची-देयोर, थाची-बिजाहर, नारायण गलु- शैटाधार, बाली-थाची, सुधराणी-थाटा, टिक्की-शैटाधार, लंबाथाच-शिल्हीबागी कल्हनी, मंडी- चैल जंजैहली, कटयांदी- तांदी थुनाग, बगस्याड़- थुनाग वाया रैनगलु, गोहर-कांडा, गाड़ागूशैण-टपनाली सड़क मार्ग आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गए हैं.

इसके अलावा बिलागाड़-मगरूगला वाया जनेहड़, ठेन्सर, गागन, मेहच-देयोरी, राणाबाग-बिहणी सेरी, जोगनीधार-बहलीधार, टपनाली-खौली, बिलागाड़-मगरूगला, छतरी गाड़ागुशैणी, छतरी-जंजैहली वाया लस्सी, छतरी-थाच, थाची-बिजाहर, थाटा-समलवास, थाटा-रांगचा, थाची- डवोड, शिल्हीबागी-देयोल जैंशला, डीपीएफ-पारला मंडव, भथा-गधिमन, कटयान्दी-तांदी थुनाग, बगस्याड़-थुनाग वाया रैनगलु, थुनाग-बन्याड, थुनाग-केल्टी जैंशला, सड़क मार्ग पर भी आवाजाही प्रभावित हुई है.

पराशर ऋषि पुजारी तीर्थ राज ने बताया कि यहां सीजन की दूसरी बर्फबारी हो रही है और लगभग 4 फीट बर्फ अब तक गिर चुकी है. उन्होंने कहा कि अभी बर्फबारी निरंतर जारी है. ऐसे में मंदिर परिसर की तरफ यहां पर न आने की चेतावनी दी गई है. वहीं, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने लोगों से अपील की कि खराब मौसम में अनावश्यक तौर पर घरों से न निकलें. उन्होंने आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की आपदा घटना की स्थिति में तत्काल जिला आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के दूरभाष नंबर 01905-226201, 202, 203, 204 अथवा टोल फ्री 1077 नंबर (Helpline number mandi) पर सूचित करें.

