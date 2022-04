मंडी: मंडी जिले के पुलिस थाना धनोटू के तहत कनैड़ क्षेत्र का एक 12 वर्षीय नाबालिग रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया है. वहीं, परिजनों की शिकायत पर घनोटु पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में जुट गई है.

धनोटू पुलिस को दी गई शिकायत में कनैड़ निवासी मनोज कुमार ने बताया कि उसका बेटा कनैड़ स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता है. शनिवार सुबह 5 बजे उसका 12 वर्षीय बेटा सोनू कुमार घर से (12 year old Sonu missing in Mandi) दौड़ लगाने के लिए निकला था. लेकिन जब वह 10 बजे तक वापस नहीं लौटा तो उसकी हर जगह तलाश की लेकिन उसका कोई भी अता-पता नहीं चला. वहीं, पुलिस ने शिकायत मिलने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



मनोज कुमार ने पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि उसके बेटे को (Missing case in Mandi) जल्द ढूंढा जाए. इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी आग्रह किया कि उनका बेटा कहीं भी किसी को दिखे तो उनके फोन नंबर 82193-78312 पर उन्हें सूचना दें. उधर, मंगलवार को एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. नाबालिग को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया जाएगा.