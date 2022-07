कुल्लू: जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले जगत सुख में कांग्रेस कमेटी के द्वारा महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन (Womens honor program organized in Manali ) किया गया. इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह (Himachal Congress President Pratibha Singh ) मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. वहीं, इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया.

कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कांग्रेस ने हमेशा ही महिला सशक्तिकरण को बढ़वा देने के लिये कार्य किया है. उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं. उन्होंने महिलाओं से एकजुट होने और कांग्रेस को भरपूर समर्थन देने का आह्वान किया. प्रतिभा सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता. प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किये गए कार्यों का उद्घाटन (Pratibha Singh Attacks on Jairam government) कर रही है.

क्रार्यक्रम में वीरभद्र सिंह को दी गई श्रद्धांजलि.

प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों से किया कोई भी वायदा पूरा नहीं किया. उन्होंने बागवानों और किसानों से किया वादा भी पूरा नहीं किया और आज प्रदेश 70 हजार करोड़ के कर्ज तले (Debt Burden on Himachal Pradesh) डूब गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने न तो महंगाई पर कोई बात की और न ही बेरोजगारी पर.

मनाली में महिला सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस अपने मेनिफेस्टो में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन को शामिल (Pratibha Singh on Old Pension Scheme in Himachal) कर सत्ता में आते ही इसे लागू करेगी. उन्होंने इस दौरान मानली ब्लॉक के सभी मंडलों को उनकी मांग पर अपनी सांसद निधि से 15/15 हजार देने का आश्वासन भी दिया. इस दौरान उन्होंने मनाली ब्लॉक कांग्रेस की एकजुटता पर खुशी जताते हुए कहा कि इस बार मानली से कांग्रेस की जीत पक्की है. इसके लिये उन्होंने यहां लोगों को अग्रिम बधाई दी.

