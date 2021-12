कुल्लू: मनाली में आगामी 2 जनवरी से 6 जनवरी तक आयोजित होने वाले विंटर कार्निवॉल (winter carnival organised in manali ) को आकर्षक बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. विंटर कार्निवाल में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं और नाटियों का आयोजन किया जाएगा (Women perform Kulvi Naati). जिसके माध्यम से जिले के परिधानों व संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा. यह बात शिक्षा, कला, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने (Minister Govind Thakur visit manali) मनाली में 78 महिला मंडलों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ विंटर कार्निवाल की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही.



गोविंद ठाकुर (Minister Govind Thakur visit manali) ने कहा कि जिले के परिधानों की अलग विशिष्टता है. विंटर कार्निवाल के दौरान 3 जनवरी को राइट बैंक की सैकड़ों महिलाएं काले पट्टू पहन कर पारंपरिक जेवरात सहित मनाली के मॉल रोड पर कुल्लवी नाटी के मेगा प्रदर्शन में भाग लेंगी (winter carnival organised in manali). इसी तरह वामतट की महिलाएं श्वेत पट्टू में 5 जनवरी को नाटी का प्रदर्शन करती नजर आएंगी (Women participate in traditional jewelery). इसके लिए उन्होंने खंड विकास अधिकारी को 10 दिसंबर तक थीम को अंतिम रूप देने को कहा है.

भाषा एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा (women empowerment in winter carnival) देने के लिए कार और स्कूटी मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा (Scooty Marathon organized in winter carnival). कार्निवाल से पहले क्षेत्र की महिलाओं के लिए मिनी मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा. उन्होंने ने कहा कि मनाली में विंटर कार्निवाल के दौरान 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ महिला व पुरुषों के लिए अलग-अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.(winter carnival organised in manali) उन्होंने इसके लिए उत्सव समिति को अभी से तैयारियों को अंतिम रूप देने को कहा है. उन्होंने कहा कि कार्निवाल के दौरान विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन भी किया जाएगा. इनमें क्षेत्र के युवक मंडल भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि कार्निवाल में धनराशि को मौजूदा आठ हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है.



शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन पर निकाली जाएंगी झांकी: भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि यह गौरव की बात है कि जिला में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल (Himachal fully vaccinated state of the country) किया जा रहा है. इस मौके को उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा. मनाली विधानसभा क्षेत्र की 5000 महिलाएं एक विशाल झांकी में भाग लेंगी और इस प्रकार से संदेश दूर तक प्रसारित होगा.



जिला के व्यंजनों का स्वाद भी चखेंगे सैलानी: गोविंद ठाकुर ने कहा कि विंटर कार्निवाल के दौरान फूड फेस्टिवल और स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल लगाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (women install foodstalls in Carnival) और व्यक्तिगत तौर पर महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा. इस दौरान विशुद्ध रूप से जिला के प्रमुख व्यंजनों को परोसा जाएगा.

