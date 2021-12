कुल्लू: लंबे अतंराल के बाद एक बार फिर पर्यटन नगरी मनाली में रौनक लौट आई है. बर्फबारी के बाद से तो पर्यटन नगरी पहले जैसी दिखने लगी है. कोरोना के चलते पिछले दो सालों से मनाली का माल रोड सूना पड़ चुका था, लेकिन अब एक बार फिर यहां पहले जैसी रौनक लौट आई है, जिसके बाद पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं.

मनाली भी अब क्रिसमस व न्यू ईयर के जश्न के (Christmas celebration in Manali) लिए तैयार है. देश भर से सैलानी मनाली क्रिसमस मनाने के लिए मनाली आए हैं. पर्यटक लाहौल की बर्फीली वादियों में व्हाइट क्रिसमस मनाएंगे. लाहौल की वादियों (snowfall in kullu) में बीते दिनों बर्फ के फाहे गिरे थे, जिससे चारों ओर बर्फ ही बर्फ (snowfall in kullu) बिछी हुई है. पर्यटन नगरी मनाली के लोकल साइट सीन क्लब हाउस, मनु मंदिर, हिडिंबा मंदिर, मनमोहक वन विहार, वशिष्ठ मंदिर, नगर रोरिक आर्ट व नग्गर कैसल में भी सैलानियों का जमघट लगा है. जबकि बर्फ की मोटी चादर ओढ़े सोलंग व कोठी पहले से मनमोहक हो गए हैं.

क्रिसमस का त्योहार मनाने मनाली पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि लंबे समय के बाद वह घर बाहर (tourist crowd in Mnali) घूमने निकले हैं और उन्हें मनाली आकर बहुत अच्छा लग रहा है. उन्होंने कहा कि वह यहां खूब एंजॉय कर रहे हैं. वहीं, होटल कारोबारी एवं मनाली होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनूप ठाकुर ने बताया कि क्रिसमस व न्यू ईयर के लिए मनाली के होटल तैयार हैं और पर्यटकों के लिए भी विशेष पैकेज दिए गए हैं. ऐसे में कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए वह पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान करेंगे.

वहीं, एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि ओमीक्रोन वायरस के खतरे को देखते हुए माल रोड व पर्यटन स्थलों पर पुलिस जवानों की तैनाती की ( kullu Police plan for Christmas) गई है. पुलिस जवान पर्यटकों से कोविड नियमों की पालना करवाना (HP Police appeals to tourists) सुनिश्चित करवा रहे हैं. वहीं, पर्यटन नगरी में कानून व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.

