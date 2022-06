Modi visit Dharamshala: पीएम नरेंद्र मोदी का धर्मशाला दौरा, CM बोले: नहीं होगी कोई राजनीतिक चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला दौरे पर फिलहाल किसी भी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा. यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से अनौपचारिक बात करते हुए कही. बता दें कि प्रधानमंत्री के धर्मशाला प्रवास की (PM Narendra Modi visit to Dharamshala) तैयारियां जोरों-शोरों से चली हुई हैं. शहर और आसपास की सड़कों को चमकाया जा रहा है. प्रधानमंत्री के रात्रि ठहराव स्थल सर्किट हाउस का भी कायाकल्प किया जा रहा है.

Drone Policy in Himachal: ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल, कृषि और बागानी में मिलेगा लाभ: मारकंडा

हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति तैयार (Drone Policy in Himachal) करने वाला देश का (Himachal cabinet meeting decisions) पहला राज्य है. कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि यह नीति पहाड़ी प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

Himachal Cabinet Meeting: जयराम मंत्रिमंडल ने Drone Policy को दी मंजूरी, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे रिक्त पद

हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के (Decisions of Himachal cabinet meeting) अलावा विभिन्न विभागों में पद भरने को भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट बैठक में ड्रोन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है. यह पॉलिसी ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार (गरूड़) के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन ईको सिस्टम की परिकल्पना को साकार करती है. बैठक में प्रदेश में अवैध खनन की निगरानी के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 24 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई.

कुल्लू में पिता-पुत्र की जोड़ियों ने अलग-अलग सीटों से ठोकी ताल, क्या परिवारवाद को ना बोलने वाली बीजेपी का बिगाड़ेंगे हाल ?

विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में ,जहां सरगर्मियां तेज हो गई है. वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर लगातार बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बना रहे और केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों का भी प्रचार कर रहे. इसके अलावा बंजार विधानसभा क्षेत्र में हाशिए पर चल रहे पूर्व मंत्री खीमी राम शर्मा ने भी अपना चुनावी अभियान(Sons of BJP leaders announced ) तेज कर दिया है. दोनों ही वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ उनके बेटों ने भी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी ताल ठोक दी है.

Park inaugurated in Shimla: CM जयराम ठाकुर ने ओक ओवर के समीप 2.40 करोड़ रुपये से निर्मित पार्क का किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर के समीप 2.40 करोड़ से निर्मित पार्क का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उद्घाटन किया. इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए यह शहर का पहला पार्क है. इतना ही नहीं पार्क में शिमला की सुंदरता को दर्शाने वाले सेल्फी पॉइंट एवं वॉल पेंटिंग भी उपलब्ध है. प्रकृति के संरक्षण की दृष्टि से पार्क में 30 से अधिक प्रजाति वाले पौधे शामिल हैं और पार्क के चारों ओर देवदार के हरे-भरे पौधे है. वही इस पार्क पर स्मार्ट सिटी के तहत दो करोड़ की राशि और व्यय की जाएगी.

Injured Soldier of Sirmaur: 4 महीने बाद जिंदगी की जंग हारा 26 वर्षीय सैनिक, दिल्ली के अस्पताल में तोड़ा दम

फरवरी माह में पांवटा साहिब में एक सड़क हादसे में घायल (Tika Ram died at delhi hospital) होने के बाद वह दिल्ली के सेना अस्पताल में जिंदगी व मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे. दरअसल इस (Injured Soldier of Sirmaur) घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है. मात्र 7 महीने की बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया है. परिवार की पृष्ठभूमि सेना व पुलिस से जुड़ी है.

Suresh Kashyap Statement: परंपरागत चेहरों और सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, जानें क्या कहा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने (BJP State President Suresh Kashyap) हमीरपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि कार्यसमिति की बैठक के दौरान केंद्र के आठ साल और प्रदेश सरकार के साढ़े चार साल के विकास कार्यों पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा. वहीं, परंपरागत चेहरों और सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में कई आंतरिक सर्वे होते हैं लेकिन निश्चित तौर पर जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे.

Paonta Sahib: ट्रैक्टर की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत, हरियाणा से अपने चाचा के साथ आया था पांवटा

हरियाणा के यमुनानगर से अपने चाचा के साथ ट्रैक्टर पर (Man Dies After Being Hit By Tractor) पांवटा साहिब में यमुना नदी से रेत भरने आए एक 20 वर्षीय युवक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसा कैसे हुआ ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Bhim Army protest: शिमला में भीम आर्मी की चेतावनी, गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया तो होगा आंदोलन

दलितों पर हो रहे अत्याचार और गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के खिलाफ भीम आर्मी भारत द्वारा राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में रैली का (Bhim Army protest in Shimla) आयोजन किया गया. जहां भीम आर्मी भारत के चीफ चंद्रशेखर ने जमकर प्रदेश की जयराम सरकार पर निशाना साधा.

Skiing Champion Aanchal Thakur: स्विटजरलैंड की एललेनहॉर्न चोटी को फतेह करेगी हिमाचल की आंचल

जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली की रहने वाली आंचल स्विजरलैंड की एललेनहॉर्न चोटी को (Switzerland Ellenhorn Peak) फतह करेगी. इसके लिए आंचल ठाकुर ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और 10 जून को आंचल स्विजरलैंड के लिए भी रवाना होंंगी.