स्विट्जरलैंड के बाद अन्य देश भी चखेंगे Himachali Apple Juice, पराला में चालू होगा वर्ल्ड क्लास जूस प्लांट

हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक सेब उगाने (Apple production in Himachal) वाले जिला शिमला के पराला इलाके में विश्व स्तरीय एप्पल जूस प्लांट इस सेब सीजन में उत्पादन शुरू कर देगा. यहां एक (Apple Juice Plant will start in Parala) सीजन में 20 मीट्रिक टन से अधिक एप्पल जूस तैयार किया जाएगा. खास बात यह है कि इस प्लांट में ऐसी मशीनरी लगाई गई है जो एक साथ एप्पल जूस, एप्पल विनेगर यानी सेब का सिरका और एप्पल वाइन तैयार करेगी. प्रदेश में 15 जून के बाद एप्पल सीजन शुरू होता है. लो बेल्ट का सेब मार्केट में आ जाता है, इसलिए निगम भी इस प्लांट को जल्दी चलाने की तैयारी में है.

HAS Transfers Himachal: हिमाचल सरकार ने बदले 10 HAS अधिकारी, 2 के तबादले रद्द

मंगलवार को हिमाचल सरकार ने 10 एचएएस (HAS Transfers Himachal) अधिकारियों के तबादले की साथ ही दो एचएएस अफसरों की ट्रांसफर कैंसिल की है. मंगलवार को मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 2011 बैच के आईएएस अफसर डॉक्टर चिरंजीलाल को भू अधिग्रहण अधिकारी पार्वती परियोजना कुल्लू लगाया है. वह पहले देहरा के एसडीएम के तौर पर तब्दील किए गए थे.

PM मोदी के हिमाचल दौरे पर छाए हैं काले बादल, जानें वजह

31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से शिमला आएंगे और रिज पर जनसम्बोधन करेंगे. वहीं, 26 व 27 को पश्चमी विक्षोभ के प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है. ऐसे में 31 मई को (PM Modi Himachal visit) कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए (Himachal weather update) ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है.

पुलिस भर्ती Paper Leak Case पर ABVP का बयान, पेपर लीक होना राज्य सरकार की व्यवस्था पर सवाल

एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार पर हमला बाेला है. शिमला में पुलिस भर्ती पेपर लीक पर पूछे गए सवाल उन्हाेंने कहा कि पेपर लीक हाेना राज्य सरकार (Nidhi Tripathi on police paper leak case) की व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. बता दें कि बीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संयाेजक आशीष चाैहान और महामंत्री निधि त्रिपाठी भी शिमला पहुंच गए हैं. 27 से 29 मई तक सरस्वती विद्या मंदिर विकासनगर में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की 3 दिवसीय बैठक हाेगी.

Shoolini Fair 2022: 24 जून से होगा मां शूलिनी मेले का आगाज, मंत्री राजीव सैजल ने की समीक्षा बैठक

सोलन का ऐतिहासिक और प्रसिद्ध राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला 24 से 26 जून 2022 तक आयोजित (Maa Shoolini fair start on 24 June) किया जाएगा. इस संबंध में मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एंव आयुष मंत्री डॉ. राजीव सैजल की अध्यक्षता में मेले के प्रबंधों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Asha workers of Dhageda block: 4 महीने से मानदेय के लाले, आशाएं बोली, मोदी-जयराम जी तारीफों से नहीं भरता पेट

स्वास्थ्य विभाग की धगेड़ा ब्लॉक की आशा वर्कर्स इस मामले में जिले के सीएमओ से मिलने पहुंची थी और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. आशा वर्करों ने डीसी सिरमौर (Asha workers of Dhageda block) राम कुमार गौतम से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई है.

झंडूता में 60 वर्षों तक नहीं सताएगी पानी की किल्लत: जेआर कटवाल

बिलासपुर के सर्किट हाउस में झंडूता विधानसभा क्षेत्र (water problem in Jhanduta) के विधायक व पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जेआर कटवाल ने कहा कि झंडूता विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 60 वर्षों तक पानी की समस्या 1% भी नहीं रहेगी. उन्होंने कहा कि इसी के साथ झंडूता में करोड़ों रुपए की पेयजल योजनाओं से लेकर सड़क सुविधाएं तक लोगों को दी गई है. इसी के साथ उन्होंने बताया कि जुलाई माह के दूसरे सप्ताह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर झंडूता में आ रहे हैं. जिसमें मुख्यमंत्री यहां पर लगे उद्योग क्षेत्रों में उद्योगों का शुभारंभ करेंगे तो वहीं, करोड़ों रुपए की पेयजल योजना सहित अन्य करोड़ों रुपए के शिलान्यास भी करेंगे. जिसको लेकर उन्होंने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं.

SIRMAUR में सड़कों पर आवारा पशु छोड़े या पालतू कुत्तों से खुले में शौच करवाया, तो अब होगी सख्त कार्रवाई

मंगलवार को पशुपालन विभाग द्वारा पशु के प्रति क्रूरता निवारण व माता बालासुंदरी गौसदन की त्रैमासिक बैठक डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में डीसी सिरमौर ने आदेश दिए कि सिरमौर जिले में सड़कों पर आवारा पशु छोड़ने व पालतू कुत्तों से खुले में शौच करवाने वाले लोगों से अब जिला प्रशासन सख्ती के साथ निपटेगा. ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. फिर कुत्तों को शौच करवाने के लिए कहां और कैसे लेकर जाएं पढ़ें पूरी खबर...

Bikram Thakur targeted Congress: हिमाचल कांग्रेस में नहीं कोई मुखिया, पार्टी का पतन होता देख बनाए 4 कार्यकारी अध्यक्ष

हिमाचल का महाक्विज का दूसरा राउंड मंगलवार (second round of Himachal Maha Quiz) को ऊना जिला मुख्यालय के नजदीकी एक होटल में शुरू किया गया. इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के उद्योग परिवहन श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए महा क्विज के दूसरे राउंड का शुभारंभ किया. इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जन भागीदारी से सुशासन के तहत शुरू की गई ऐसी योजना का उद्देश्य लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से अवगत करवाना है ताकि इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके.

AAP rally in Karsog: बीजेपी-कांग्रेस की बारी-बारी की नीति होगी खत्म, हिमाचल में AAP लाएगी बदलाव: भगवंत सिंह

आम आदमी पार्टी हिमाचल ने मंगलवार को करसोग में बदलाव के लिए रैली निकाली. जिसमें उपमंडल के तहत विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. AAP का कहना है कि (AAP rally in Karsog) जनता ने बारी-बारी दोनों बड़े राजनीतिक दलों को सत्ता में आने का मौका दिया है, लेकिन दोनों ही दल सत्ता पर काबिज होने के बाद लोगों के भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं. इसलिए आम आदमी पार्टी ने बदलाव के लिए जनता से एक अवसर देने की अपील की है.