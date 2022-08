BJP छोड़ AAP में वापस आए सतीश ठाकुर का शिमला में हुआ स्वागत, भाजपा नेताओं के खोले बड़े राज

Satish Thakur again join AAP, घर वापसी के बाद शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व संगठन मंत्री सतीश ठाकुर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा भाजपा अब विकास के दम पर नहीं बल्कि कांग्रेसी नेताओं के दम पर मिशन रिपीट करना चाहती है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास कांग्रेस के 18 नेताओं की सूची है जिन्हें भाजपा में शामिल करवाया जाना है.

प्रेमी को ढूंढती हुई चंडीगढ़ से बिलासपुर पहुंची प्रेमिका, प्रेमी के घर पर फंदा लगाकर दी जान

love affair suicide Case in Bilaspur, बिलासपुर में एक युवती द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. यह युवती उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है और चंडीगढ़ में अपने परिवार के साथ रहती थी. यह अपने प्रेमी की तलाश में बिलासपुर पहुंची थी. पुलिस की सहायता से उसने अपने प्रेमी के घर का पता हासिल किया और फिर लड़के का पिता युवती को अपने साथ घर ले गया. वहीं, इसके बाद सूचना मिली की लड़की ने आत्महत्या कर ली है. पढ़ें पूरा मामला...

कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विनय कुमार ने सीएम पर साधा निशाना, बोले जयराम अब तक के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री

MLA Vinay Kumar PC in Sirmaur, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक विनय कुमार ने सीएम जयराम ठाकुर के श्री रेणुकाजी के प्रवास को विफल बताया. विधायक विनय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक खर्चीले मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं. गठन दिवस को लेकर फालतू खर्च किया जा रहा है. कार्यक्रम में सरकार की बसें लगाई गई हैं, जिसके चलते कई रूट प्रभावित हुए हैं. वहीं लोग भी परेशान हुए है.

कर्मचारियों की लेटलतीफी से नाराज नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष ने अपने ही कार्यालय में जड़ दिया ताला

MC office Hamirpur locked, नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष ने शनिवार सुबह कार्यालय में ताला लगा दिया. उन्होंने सुबह 9 बजे नगर परिषद कार्यालय में ताला लगा दिया और किसी भी कर्मचारी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया. उन्होंने ऐसा क्यों किया जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

अर्की के मांगल में स्कूल बस हादसा, बस में सवार थे 24 बच्चे

School bus accident in Arki, हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बरसात के चलते सड़क हादसे बढ़ गए हैं. ताजा मामला जिला सोलन के अर्की क्षेत्र से सामने आया है. यहां मांगल में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई. दरअसल अल्ट्राटेक कंपनी की बस कन्दर स्कूल के बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी. तभी ये सड़क हादसा हुआ. गनीमत रही की हादसे में किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई है. पढ़ें पूरी खबर..

करसोग के कांडी में लैंडस्लाइड, एक गौशाला क्षतिग्रस्त, बाल बाल बची पशुओं की जान

Gaushala damaged in Karsog, उपमंडल करसोग की ग्राम पंचायत सोरता गांव कांडी में पहाड़ी दरकने से निचली तरफ चादर पोश दो कमरों की गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. जानकारी के मुताबिक ये गौशाला बेगाराम पुत्र चुडू की है. भूस्खलन के समय पशु बाहर बंधे हुए थे. जिस कारण पशुओं की जान बची गई, लेकिन दिक्कत ये है कि भूस्खलन के बाद गौशाला के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से अब बेगाराम के पास पशुओं को अंदर बांधने के लिए दूसरी गौशाला भी नहीं है.

कुल्लू में नशा बरामद, 1 किलो 214 ग्राम चरस के साथ नेपाली मूल का व्यक्ति गिरफ्तार

Charas caught in Manikaran Valley, कुल्लू पुलिस ने मणिकर्ण घाटी में 1 किलो 214 ग्राम चरस के साथ नेपाली मूल के तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है. Charas caught in Kullu

शिमला में एक व्यक्ति को कार ने घसीटा, लोगों ने की चालक की धुनाई

राजधानी शिमला में तेज रफ्तार गाड़ी चालकों का खामियाजा अब सड़क पर चल रहे आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. ताजा मामले में शनिवार सुबह लक्कड़ बाजार बस अड्डे के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी के चालक ने सड़क पर चल रहे राहगीर को टक्कर मार दी. गाड़ी उस व्यक्ति को बोनट पर घसीटते (car driver dragged a person in shimla) हुए ले गई , उसी दौरान व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग इक्ठ्ठा हो गए और चालक की (Fight in Lakkar Bazar of Shimla) जमकर पिटाई कर (Car driver thrashed in Shimla) दी.

हिमालयन गद्दी यूनियन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, वंचित 6 उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़ने की मांग

हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश ने वंचित उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़ने को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. यूनियन के सदस्यों का कहना है कि कई वर्षों से गद्दी समुदाय की 13 उपजातियों में से वंचित छह उपजातियों के साथ गद्दी शब्द न जुड़ने की मांग लंबित है. बावजूद इसके सरकार ने अभी तक मांग को पूरा नहीं किया गया है. ऐसे में यूनियन के सदस्यों के अंदर काफी रोष है.

करसोग में 2 महीने से नहीं मिला सरसों तेल, CM हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी नहीं ली सुध

mustard oil not available in karsog depot, जिला मंडी के उपमंडल करसोग में लगभग 9000 से ज्यादा परिवारों के लोगों को 2 महीने से डिपो पर तेल नहीं मिला है. ऐसे में लोग मजबूरन बाजार से महंगा तेल खरीदना को मजबूर हैं. चुराग गोदाम के तहत सस्ते राशन के कुल 29 डिपो हैं. इन डिपो के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को जुलाई महीने में भी सरसों को तेल नहीं मिला था.