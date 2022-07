करसोग के पूर्व विधायक मस्तराम ने सुंदरनगर के निजी होटल में लगाया फंदा

करसोग के पूर्व विधायक मस्तराम (Former Himachal MLA commits suicide) ने सुंदरनगर के एक निजी होटल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. फिलहाल (Mastram former MLA of Karsog) इस बात की जानकारी नहीं है कि पूर्व विधायक द्वारा ये खौफनाक कदम क्यों उठाया गया.

CM Jairam Thakur in Chandigarh: एक क्लिक पर जानें सेब कार्टन के दामों और कांग्रेस व AAP पर क्या बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोमवार को हिमाचल भवन में कांफ्रेंस हॉल का शुभारंभ किया. इस दौरान ईटीवी भारत में उनसे विभिन्न राजनीतिक मसलों को लेकर बातचीत की. हिमाचल प्रदेश में इस बार कार्टन (CM Jairam on apple carton prices) को लेकर बागवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस पर 18% जीएसटी लगा है. जिसकी वजह से सेब का कार्टन महंगा हो गया है. इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि...

सुरेश भारद्वाज ने नकारा प्रतिभा सिंह का दावा, बोले- सोनिया गांधी नहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था अटल टनल का शिलान्यास

चुनावी साल में अटल टनल रोहतांग के शिलान्यास (foundation stone of Atal Tunnel Rohtang) को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा एक बार फिर से सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका लगाने की मांग की पर भाजपा ने कड़ा बयान दिया है. हिमाचल के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि टनल का शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और टनल का शुरू भी पीएम मोदी के कार्यकाल में हुआ था पूरा भी उनके ही कार्यकाल में हुआ है.

Himachal Assembly Elections 2022: धूमल-अनुराग के जिले से चुनावी शंखनाद करेंगे कांग्रेसी दिग्गज प्रतिभा, सुक्खू और अग्निहोत्री

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. इसी कड़ी में 12 जुलाई को हमीरपुर जिले से कांग्रेस के दिग्गज नेता एक मंच से चुनावी शंखनाद करेंगे. ऐसे में कांग्रेस के इन तीनों की सियासी दिग्गजों पर समर्थकों के साथ ही विरोधियों की निगाहें टिकी होंगी.

Rajesh Kashyap vs Dhaniram Shandil: दामाद ने 20 सवाल कर ससुर के 20 सालों के राजनीतिक करियर पर उठाए सवाल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन सोलन विधानसभा के सियासी मैदान में 'ससुर-दामाद' आमने सामने (Rajesh Kashyap vs Retired Colonel Dhaniram Shandil) खड़े हैं. हिमाचल भाजपा कार्यसमिति सदस्य राजेश कश्यप ने अपने ही ससुर पूर्व मंत्री रि. कर्नल धनीराम शांडिल से कई सवाल किए हैं. उन्होंने अपने ससुर से सवाल करते हुए कहा कि धनीमार शांडिल एक भी काम गिनवा दें जो उन्होंने सोलन विधानसभा की जनता के लिए अपने कार्यकाल में किया हो.

Anurag Thakur in Hamirpur : राजस्थान हिंसा पर राहुल गांधी चुप क्यों : अनुराग ठाकुर

सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान (Rajasthan) में हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना (Anurag Thakur on Rahul Gandhi) साधा. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और राजस्थान सरकार ने वोट बैंक की खातिर वहां पर हुई हिंसा को लेकर चुप्पी साधे रखी.

Cloud Burst in Bilaspur: बिलासपुर में त्रासदी से बेघर हुए तीनों परिवारों को पूर्व विधायक देंगे आशियाना, भाजपा से की ये मांग

बिलासपुर के कूह मझवाड़ में बादल फटने से बेघर हुए परिवारों की मदद (Cloud Burst in Bilaspur) सदर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर करेंगे. बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंबर ठाकुर ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना (Bumber Thakur Attacks on BJP) साधा है. उन्होंने कहा कि बादल फटने से प्रभावित तीन परिवारों को वे अपनी ओर से एक लाख रुपये की टीन, एक लाख रुपये की बजरी और एक लाख रुपये का सीमेंट प्रदान कर रहे हैं, ताकि इन लोगों की मकान बनाने में मदद की जा सके. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा से प्रभावित तीनों परिवारों को 15-15 लाख रुपये देने की मांग की है.

मनाली में डीजल टैंकर में लगी आग, पर्यटकों को रोका गया, आग बुझाने का प्रयास जारी

पर्यटन नगरी मनाली के गुलाबा में सोमवार सुबह लेह की ओर जा रहे एक डीजल से भरे टैंकर में आग (Fire in diesel tanker in Manali) लग गई. हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटकों को प्रशासन ने कोठी और मढ़ी में रोक दिया.

Shrikhand Mahadev Yatra 2022: बम-बम भोले के जयकारों के साथ श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू

देश की दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव यात्रा ((Shrikhand Mahadev Yatra 2022) ) भगवान शंकर (Lord Shankar) के जयकारों के साथ शुरू हो गई. यात्रा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया है. वहीं, 24 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर 4 सेक्टरों में बांटा गया है.

किन्नौर के पागल नाले में बारिश से आया मलबा, सेना ने निकाली मलबे में फंसी गाड़ियां, NH-5 अवरुद्ध

किन्नौर में आज सुबह बारिश के चलते टापरी के समीप पागल नाले में अचानक मलबा (Flood In Pagal Nala of Kinnaur) आ गया. जिसके चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 बाधित हुआ है. इस मलबे की चपेट में कुछ छोटे वाहन भी आए, जिन्हें बाहर निकालने में सेना के जवानों ने मदद की.

अमन खुदकुशी मामला: आईपैड में मिला सुसाइड नोट, लिखा- 'दोस्तों मैं गलत नहीं हूं, उसने मुछे गलत समझा...मुझे फंसाया गया है'

जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के हिमाचल के एक छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या (himachal student commits suicide in jaipur) कर ली थी. जांच में पुलिस को युवक के आइपैड से एक सुसाइड नोट मिला है जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का (SMS college student suicide case ) लग रहा है.

