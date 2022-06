धर्मशाला में World Bicycle Day पर सीएम जयराम ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी, कश्मीर घाटी के माहौल पर दिया ये बयान

धर्मशाला में वर्ल्ड साइकिल डे के खास मौके (World Bicycle Day Celebration) पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान उन्होंने जम्मू- कश्मीर में चल रहे माहौल पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर पूरी सतर्कता बरत रही है. घाटी में एक्शन लगातार चल रहा है और एक्शन और भी सख्त होना चाहिए, ये पूरे देश की मांग है.

Congress Protest in Kinnaur: कांग्रेस की सरकार बनते ही लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, BJP राज में फैला भ्रष्टाचार- प्रतिभा सिंह

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है. वहीं, किन्नौर पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भव्य स्वागत किया. इस दौरान प्रतिभा सिंह ने जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कहा कि साढ़े चार वर्ष में भाजपा सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार (pratibha singh attacks on jairam government) फैलाया है. उन्होंने कहा कि कहीं पुलिस पेपर भर्ती लीक मामला सामने आ रहा है तो कहीं भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं.

Election in Himachal: धूमल हमीरपुर से चुनाव लड़ें तो ठीक वरना हर हाल में लड़ूंगा चुनाव, चाहे पार्टी क्यों न छोड़नी पड़े- नरेश दर्जी

हमीरपुर में शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर नरेश कुमार दर्जी ने (Naresh Kumar Darji claims to contest elections) यह बयान देकर सियासी हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है. दर्जी ने कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगें तो ठीक वरना वह हर हाल में चुनाव लड़ेंगे.

नगर निगम शिमला की चुनाव प्रक्रिया पर रोक, हाइकोर्ट ने दिए पुनर्सीमांकन के आदेश

नगर निगम शिमला के चुनाव में अब समय लगेगा. हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निगम एरिया में पुनर्सीमांकन के आदेश (High court on Shimla MC election) दिए हैं. अदालत की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया. गुरुवार को अदालत ने फैसले के लिए आज यानी शुक्रवार का दिन तय किया था.

Shimla MC Election: हाईकोर्ट के फैसले का विक्रमादित्य सिंह ने किया स्वागत, शहरी विकास मंत्री पर लगाए ये आरोप

शिमला नगर निगम के पुनर्सीमांकन (Shimla Municipal Corporation Re-delimitation) पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस नेता और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम की डीलिमिटेशन को लेकर हाईकोर्ट ने आज जो फैसला (e-delimitation of Shimla Municipal Corporation) सुनाया है, वह स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा कि अभी 2 वार्डों के लिए फैसला है और अन्य वार्डों में भी इस तरह की कहीं गलत तरीके से डीलिमिटेशन की गई होगी तो कांग्रेस उनको लेकर भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.

मिशन रिपीट को लेकर हमीरपुर में होगा मंथन : 6 को कोर कमेटी और 7 जून को प्रदेश कार्यसमिति की होगी बैठक

विधानसभा चुनावों के मद्देनजर से 6 और 7 जून को प्रस्तावित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की तैयारियों को लेकर संगठन की बैठकों का दौर जारी है. 6 जून को कोर कमेटी और 7 जून को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हमीरपुर में तय हुई है. चुनावी साल में यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस कड़ी में प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा और मुख्यमंत्री के ओएसडी त्रिलोक जम्वाल की उपस्थिति में हमीरपुर भाजपा और विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक (Hamirpur BJP meeting) आयोजित हुई.

Water Sports Center Bilaspur: सुभाष ठाकुर ने विवादों पर लगाया लगाम, बोले- वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नहीं होगा शिफ्ट

कई दशकों से बिलासपुर की गोबिंदसागर झील किनारे चल रहे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को शिफ्ट करने का विवाद आखिरकार समाप्त हो गया. सदर विधायक सुभाष ठाकुर (Bilaspur Sadar MLA Subhash Thakur) पत्रकारवार्ता कहा कि बिलासपुर से वह इस सेंटर को शिफ्ट (Water Sports Center in Gobind Sagar Lake) नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से स्वयं बातचीत करके इस सेंटर को शिफ्ट न करने की मांग उठाई और तुरंत प्रभाव से इस सेंटर को शिफ्ट करने की नोटिफिकेशन को निरस्त किया गया. इसके साथ ही उन्होंने बिलासपुर वासियों को बधाई दी है.

land dispute with army: नाहन में सेना के साथ भूमि विवाद के एक हिस्से का निपटारा, रक्षा मंत्रालय ने दी सड़क की स्वीकृति

जिला मुख्यालय नाहन में सेना के साथ चल रहे भूमि विवाद के (land dispute with army in Nahan) एक हिस्से का निपटारा होने का दावा शुक्रवार को नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने किया है. केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सैन्य क्षेत्र में एक लंबे समय से लंबित पड़ी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है.

HP Forest Department Workers Protest: अपनी मांगों को लेकर प्रदेश में धरने पर बैठे वन विभाग के 400 कर्मचारी

हिमाचल प्रदेश में जहां कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. तो वहीं, अब वन विभाग के तहत समिति में काम कर रहे कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं. हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति के तहत पूरे प्रदेश में 400 कर्मचारी काम कर रहे हैं. बीते 30 सालों से वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ना तो उन्हें नियमित कर रही है और ना ही उन्हें उचित वेतन (HP Forest department workers protest) दिया जा रहा है. अब समिति के तहत काम कर रहे कर्मचारी भी प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और सरकार से मांग रखी गई है कि अगर 8 जून को होने वाली बैठक में उनके लिए कोई सकारात्मक फैसला नहीं दिया गया तो वे भूख हड़ताल शुरू कर देंगे.

Himachal Corporate Sector से सेवानिवृत्त 6730 कर्मचारी आज भी ताक रहे पेंशन की राह

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए साल 1999 में पेंशन की जो अधिसूचना जारी की थी उसे आज तक सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया है. जिसका नतीजा यह है कि आज हिमाचल प्रदेश में 6730 कर्मचारी व अधिकारी इस योजना से वंचित हो गए हैं. कुल्लू में हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल ठाकुर ने कही.

Fire Incident in Manali: मनाली में एक मकान में आग लगने से 6 कमरे जलकर राख, 15 लाख रुपये का नुकसान

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के अलेउ गांव में बीती रात के समय एक मकान में आग (Fire broke out in a house in manali ) लग गई. वहीं, आग लगने के कारण मकान के 6 कमरे जलकर राख हो गए. वह इस अग्निकांड में 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम (Kullu Fire Department team) भी मौके पर पहुंच गई और उन्होंने आग पर काबू पा लिया. वहीं, राजस्व विभाग की टीम भी नुकसान के आकलन में जुट गई है.

ये भी पढ़ें: Xylem Water Filter: शिमला में पर्यावरण दिवस पर वंदना फिर पेश करेगी जाइलम फिल्टर, बेहद कम खर्च में ऐसे पी सकते हैं शुद्ध पानी