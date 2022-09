Road Accident in Kullu: बंजार हादसे में घायलों से मिले शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर

हिमाचल के बंजार के जलोड़ी में रविवार रात करीब 8:30 बजे हुए हादसे (Tempo Traveller Accident In Banjar) में हुए घायलों से मिलने के लिए आज शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर कुल्लू अस्पताल (Govind Thakur met injured people) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घायलों को 50-50 हजार की राहत राशि प्रदान की. बता दें कि इस खतरनाक सड़क हादसे में 7 पर्यटकों की मौत हुई है और 10 पर्यटकों का कुल्लू अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

Shardiya Navratri 2022: शूलिनी मंदिर में भक्तों का लगा तांता, धनीराम शांडिल ने भी की पूजा अर्चना

आज शारदीय नवरात्रि 2022 का पहला दिन (Shardiya Navratri 2022) है. शक्तिपीठों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के शूलिनी मंदिर में भी भक्त मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं. इसी कड़ी में सोलन सदर विधायक व पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल शूलिनी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना (Dhani Ram Shandil in Shoolini Temple) की.

सिरमौर: लैंडस्लाइड में जिंदा दफन हुआ पूरा परिवार, 4 बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत

सिरमौर जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां भूस्खलन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो (landslide in Sirmaur) गई. जानकारी के मुताबिक रास्त पंचायत के खुजराड़ी गांव में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया. बता दें कि हिमाचल में आज बारिश को लेकर कई जगहों पर येलो तो कई जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

परवाणू में अचानक बरसाती नाला झाग से हुआ लबालब

Foamy water in Parwanoo khad हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. वहीं, औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में बारिश के बाद साथ लगती बरसाती खड्ड में अचानक झाग से भरा पानी बहता दिखाई दिया. जिसकी जानकारी लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी है. बताया जा रहा है कि कुछ उद्योगों द्वारा प्रतिबंध का लाभ उठाकर झागदार पानी बहाया गया है, हालांकि इसकी जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुरू कर दी है.

दिल्ली से 2 साल बाद शिमला की उड़ानें शुरू, सीएम जयराम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया शुभारंभ

2012 से बंद शिमला के समीप जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट अब शुरू हो गया है. सुबह दिल्ली से एलायंस एयर के फिक्स्ड विंग एयर क्राफ्ट एटीआर-42 (600) का शिमला पहुंचा. सीएम जयराम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुभारंभ किया.(Delhi to Shimla air service starts from today)

Accident In Kullu: बंजार में खाई में गिरी गाड़ी, 7 की मौत, 10 घायल, PM और CM ने जताया दुख

कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के घियागी में हाईवे-305 पर जलोड़ा के पास रविवार रात करीब 8:30 बजे एक टेंपो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त (Tempo Traveller Accident In Banjar) हो गई. हादसे में 7 की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हो गए हैं. मृतकों में 5 युवक और 2 युवतियां शामिल हैं. शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने घायलों से मुलाकात की और उन्हें 50-50 हजार की राहत राशि प्रदान की. वहीं हादसे को लेकर पीए मोदी और सीएम जयराम ठाकुर ने दुख जताया है.

Shardiya Navratri 2022: जानिए पहले दिन कैसे करें मां शैलपुत्री की पूजा, इन मंत्रों का जरूर करें उच्चारण

नवरात्रि के पावन दिन आज से शुरू हो (Shardiya Navratri 2022) गए हैं. हिंदू मान्यताओं में इन नौ दिनों में देवी मां की पूजा का विशेष महत्व होता है. देवी के नौ रूपों की अराधना का आरंभ हो गया है. आपको ज्ञात हो, नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है.

पांवटा साहिब की गिरी नदी का बढ़ा जलस्तर, नवादा गांव में आई बाढ़, लोग परेशान

हिमाचल में हो रही बारिश से नदी नालो का जलस्तर बढ़ गया है. वहीं, पांवटा साहिब की गिरी नदी का भी जलस्तर बढ़ (Water Level of Rivers of Paonta Sahib) गया है. जलस्तर बढ़ने और नदी में बाढ़ आने से नदी के पानी का बहाव अचानक बदल गया और नवादा गांव और खेतों में घुस गया. जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा (Flood in Nawada village) है. 2019 में भी इस गांव में इस तरह की बाढ़ आ चुकी है.

पांवटा में भूस्खलन, शिलाई- चौपाल मार्ग बाधित, यहां से किया गया मार्ग को डायवर्ट

रविवार रात को पांवटा- शिलाई -चौपाल रोहड़ू संपर्क मार्ग कच्ची ढांग गिरने से अवरुद्ध हो गया. 100 मीटर हिसा पूरी तरह से धंस गया. दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगने से जाम लग गया है. सड़क मार्ग को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है.(landslide in Paonta)

सुंदरनगर में CBI की छापेमारी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा है मामला

चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा मामले में CBI ने शनिवार को सुंदरनगर की घांघल पंचायत में एक युवक के घर पर छापेमारी की है. CBI ने युवक का मोबाइल फोन जब्त किया है और उसे 30 सितंबर को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में पेश होने का कहा है. आरोप है कि युवक ने एक प्रतिबंधित पॉर्न साइट पर जाकर पॉर्न फिल्म को डाउनलोड कर उसे शेयर किया था.

