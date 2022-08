विधानसभा का घेराव करने पहुंचे कर्मचारी, चौड़ा मैदान में इकट्ठा

हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेशभर से कर्मचारी शिमला में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं. प्रदर्शनकारियों को आईएसबीटी से बालूगंज होते हुए रैली स्थल चौड़ा मैदान तक जाने की अनुमति दी गई है.

ओपीएस को लेकर कांग्रेस का हंगामा, सदन से किया वॉक आउट

आज ओल्ड पेंशन बहाली की मांग Demand for restoration of old pension को लेकर कर्मचारी जहां, सड़कों पर प्रदर्शन कर employees protest in shimla रहे हैं. वहीं, कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन इसी मुद्दे पर वॉक आउट किया.

सीएम जयराम का आह्वान, हर घर तिरंगा फहराकर मनाएं आजादी का पर्व

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को ऑनलाइन पिन करके या ‘हर घर तिरंगा’ की आधिकारिक वेबसाइट पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करके भी इस देशव्यापी अभियान में भाग लिया जा सकता है.

अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस ने अपनी फजीहत कराई, जयराम ठाकुर

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है. पिछले 3 दिनों में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा. उसका जवाब सीएम जयराम ठाकुर सहित मंत्रियों ने दिया.

महाक्विज का 5 वां चरण समाप्त, 8568 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

हिमाचल में प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित जनभागीदारी से सुशासन-हिमाचल महाक्विज का 5वां चरण का शुक्रवार को समाप्त हो गया, जिसमें 8568 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. अभी तक 71455 प्रतिभागियों हिस्सा ले चुके हैं.

शिमला पुलिस का आज अलर्ट, निर्धारित जगह पर करना होगा प्रदर्शन

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र 2022 का आज अंतिम दिन है. शुक्रवार को DYFI और SFI कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के बाहर हुई हल्की झड़प के बाद पुलिस ने आज किसी भी प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी किया है. शिमला पुलिस के मुताबिक अगर निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और प्रदर्शन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हिमाचल में आजादी के दिन आजाद होंगे 5 कैदी, 363 को कुछ दिनों की राहत

हिमाचल में आजादी का 75वां साल 75th year of independence इस बार कुछ कैदियों के लिए खुशहाली लेकर आया है. स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों को विशेष माफी देने की घोषणा की गई है. जानकारी के मुताबिक 5 कैदियों को Five prisoners to be released in Himachal जहां , रिहा किया जाएगा. वहीं, माफी से 363 सजायाफ्ता Special relief to 363 prisoners in Himachal बंदियों को लाभ मिलेगा

हिमाचल में मानसून सीजन ने बरपाया कहर, 188 की मौत, 977 करोड़ का नुकसान

हिमाचल में बरसात के मौसम में भारी नुकसान हुआ है. बता दें कि अभी तक अलग-अलग घटनाओं में 188 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में 568 करोड़ व जलशक्ति विभाग में 390 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है. कुल नुकसान 977 करोड़ रुपए से अधिक का है.

अटल टनल रोहतांग में फहराया राष्ट्रध्वज, विदेशियों ने भी लिया तिरंगा रैली में भाग

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अटल टनल रोहतांग में भी स्थानीय युवाओं ने तिरंगा रैली निकाली. युवाओं द्वारा अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर तिरंगा फहराया गया. इस दौरान मोटरसाइकिल पर लाहौल की ओर जा रहे विदेशी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए.

सियासी खेल में कौन होगा पास, कौन फेल, 14वीं विधानसभा में इससे अलग होगी तस्वीर

शुक्रवार को जयराम सरकार के कार्यकाल के आखिरी विधानसभा सेशन के सेकेंड लास्ट डे पर सभी सदस्यों का सामूहिक चित्र लिया गया. विधानसभा की ये स्थापित परंपरा है कि आखिरी सत्र के समापन पर एक ही फ्रेम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सभी 68 सदस्य कैमरे में कैद हो जाते हैं. इससे पहले 2017 में जो चित्र था, उस समय तस्वीर दूसरी थी. तब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और प्रेम कुमार धूमल नेता प्रतिपक्ष थे. पढ़ें पूरी खबर..

