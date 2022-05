बंजार में खाई में गिरी दिल्ली के पर्यटकों की गाड़ी, 4 की मौत, 3 घायल: कुल्लू जिले में आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं. उपमंडल बंजार में घियागी के पास दिल्ली के पर्यटकों की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई (car fell into a ditch in banjar ) में गिर गई. इस हादसे में 4 पर्यटकों की मौत (4 tourists died in banjar) हो गई और तीन पर्यटक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बंजार अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा (SP Kullu gurdev Sharma on banjar accident) ने बताया कि सड़क दुर्घटना में 4 पर्यटकों की मौत हो गई है. फिलहाल आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. यहां पढ़ें खबर...

रामपुर में तेज तूफान ने मचाई तबाही, HRTC की बसों पर गिरा पेड़, बिजली की तारें भी टूटी: रामपुर उपमंडल में बीती रात आए तेज तूफान के कारण विद्युत विभाग और रामपुर बस डिपो की बसों को भारी नुकसान (Storm caused havoc in Rampur) हुआ है. बीती रात 8 से 9 बजे के बीच आए तूफान के चलते क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई थी. इसके साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर पेड़ गिरने के कारण बिजली की तारें भी टूट गई हैं. वहीं, रामपुर बस डिपो के पास भी एक भारी पेड़ तीन बसों पर जा गिरा. जिससे एक बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. यहां पढ़ें खबर...

SHIMLA: बुद्ध पूर्णिमा पर तिब्बती समुदाय ने लगाई प्रदर्शनी, 11वें पंचम लामा को रिहा करने की उठाई मांग: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को तिब्बती समुदाय ने रोटरी क्लब में एक प्रदर्शनी का आयोजन (Tibetan community organized exhibition in Shimla) किया. इस प्रदर्शनी में 11वें पंचम लामा की रिहाई और दलाई लामा से जुड़ी यादों को दर्शाया गया. प्रदर्शनी का उद्देश्य बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध को याद करना और उनके बताए रास्ते पर चलना था. इस प्रदर्शनी के माध्यम से 11वें पंचम लामा को चीन की कैद से रिहा करने की मांग भी उठाई गई. यहां पढ़ें खबर...

जयपुर में होगी भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक, हिमाचल चुनावों पर हो सकती है चर्चा: जयपुर में होने वाली भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक (BJP National Working Committee meeting) कई मायनों में अहम मानी जा रही है. खासकर जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर इस बैठक में अहम रणनीति तैयार हो सकती है. बैठक के लिए हिमाचल से भाजपा नेता दिल्ली के लिए रुख करना शुरू कर दिए हैं. यहां पढ़ें खबर...

पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला: नालागढ़ से 4 आरोपी गिरफ्तार:पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल (Four arrested from Nalagarh in paper leak case)की है. पुलिस ने 4 आरोपियों को नालागढ़ से गिरफ्तार किया है. अभी तक एसआईटी और जिलों की पुलिस ने कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें 4 और जोड़ दें तो कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 24 हो गई.यहां पढ़ें खबर..

CM जयराम के दौरों को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी शिमला ने जारी किया निर्देश: गुरपतवंत सिंह पन्नू के धमकी के बाद शिमला पुलिस अलर्ट पर है. शिमला पुलिस एसपी मोनिका भुटुंगरू ने निर्देश जारी किया है कि सीएम जयराम की जिस जगह के लिए मूवमेंट होगी, वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी (Shimla Police alert)रहेगी. इसके साथ ही सीएम जिस जगह से गाड़ी, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाएंगे, वहां की चेकिंग 2 घंटे पहले शुरू होगी.यहां पढ़ें खबर

घुमारवीं: भतीजे की हत्या मामले में चाची गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल किया गया दराट भी बरामद: घुमारवीं की ग्राम पंचायत सडयार में हुए हत्याकांड (Uncle kills nephew in Ghumarwin) के आरोपी की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पत्नी पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है. पहले भी आरोपी की पत्नी से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई थी. वहीं, पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर हत्या के लिए प्रयोग किए गए दराट को भी अपने कब्जे में ले लिया है.

पांवटा साहिब: युवक पर 3 लोगों ने फेंका तेजाब जैसा पदार्थ, पुलिस ने किया मामला दर्ज:रामपुर घाट में तीन व्यक्तियों के एक युवक पर तेजाब जेसा पदार्थ फेंकने का मामला सामने (Acid attacked in Paonta Sahib)आया है. युवक को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यहां पढ़ें खबर..

पांवटा में मिला उत्तराखंड के व्यक्ति का शव,पुलिस कर रही जांच:राजबन चौकी के अंतर्गत सतौन पुल के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल (dead body found in paonta sahib) गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पहुंची और शब को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई. मिली जानकारी के अनुसार रविवार पांवटा गुमा नेशनल हाईवे -707 पर सतौन पुल के पास सड़क के किनारे स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति का शव देखा. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पंचायत के उपप्रधान गुलाब ठाकुर को दी. उपप्रधान गुलाब ठाकुर ने इसकी सूचना राजबन पुलिस को दी.यहां पढ़ें खबर..

जलशक्ति मंत्री का करसोग दौरा: विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया: जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने रविवार को करसोग विधानसभा क्षेत्र में 12 करोड़ रुए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास (Mahendra Singh visited Karsog) किए. उन्होंने 11 करोड़ की पैनी खड्ड से चवासीगढ़ उठाऊ पेयजल योजना की आधारशिला रखी. इस योजना से ग्राम पंचायत महोग, कुठार,पोखी और नाहवी धार बाग की करीब 6 हजार की आबादी को लाभ मिलेगा. जल शक्ति मंत्री ने महोग में 34 लाख रुपए से निर्मित वन विभाग के विश्राम गृह का उद्घाटन और बागबानी विस्तार केन्द्र महोग का शुभारंभ किया.उन्होंने 73.64 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल योजना शकाहल का भी शिलान्यास किया.यहां पढें खबर...