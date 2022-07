हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022: रविंद्र सिंह रवि का एलान विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, जानें कहां से कर सकते दावेदारी...

हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal Assembly Election 2022) करीब आते ही प्रदेश के सबसे बडे़ कांगड़ा जिले में सियासत का रंग चढ़ने लगा है. भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने एलान कर दिया कि वह चुनाव लड़ेंगे. वह देहरा से टिकट की मांग करेंगे या सुलह से यह तो पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि मैं चुनाव हर कीमत पर लड़ूंगा.

करसोग में मल्टी टास्क वर्कर का शारीरिक प्रशिक्षण 27 जुलाई से, जानें कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के उपमंडल करसोग में मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती (multi task worker recruitment in Karsog) के लिए शारीरिक प्रशिक्षण की तारीख तय कर दी गई (physical training of multi task worker) है. बता दें, यह प्रशिक्षण 27 से 30 जुलाई तक चलेगा.

ऊना में दरिंदगी: 5 साल 11 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

ऊना में 5 साल 11 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया (rape case in una) है. गांव के ही 20 साल के युवक ने बच्ची से दरिंदगी की. शनिवार को बच्ची की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

AAP प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह का ऊना और बिलासपुर दौरा, कहा- पार्टी को मिलेगा विधानसभा चुनाव में बहुमत

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ऊना जिले के दौरे पर पहुंचे सुरजीत ठाकुर (AAP Himachal president Surjit Thakur) का जिला मुख्यालय के विश्राम गृह में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत (Surjit Thakur in Una) किया. वहीं, बिलासपुर दौरे पर भी उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की.

सरकार और कर्मचारियों के बीच संवादहीनता जल्द होगी खत्म: घनश्याम शर्मा

कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा(Employees and Pensioners Welfare Board Vice President Ghanshyam Sharma) ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बैठक करेंगे. इस संबंध में सोमवार को सचिवालय में बैठक की जाएगी. उन्होंने कहा कि (Press Conference in Dharmshala) वार्ता से कर्मचारियों व पेंशनर की तमाम समस्याओं का हल निकाला लिया जाएगा.

अटल श्रेष्ठ शहर योजना में नगर परिषद ऊना को मिला दूसरा स्थान, केंद्र सरकार से मिले 75 लाख रुपए

अटल श्रेष्ठ पुरस्कार योजना (Atal Shrestha City Scheme) के तहत नगर परिषद ऊना (City Council Una) को प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल हुआ (Una got second place in Atal Shrestha City Scheme) है. जिसके तहत नगर परिषद को 75 लाख रुपए पुरस्कार के रुप में मिले हैं. इससे नगर परिषद के विकास कार्यों को और भी गति मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर...

मनाली में ट्राउट मत्स्य मेले का आगाज, विदेशी भी ट्राउट मछली और हिमाचली थाली के मुरीद

हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग का मनाली में 3 दिवसीय ट्राउट मछली मेला शुरू हो गया.(Trout Fish Fair Started in Manali ) मेले में कई राज्यों से आए पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटक भी ट्राउट मछली के मुरीद हो गए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

आम आदमी पार्टी'' हर साल ''बागवान अधिकार संकल्प दिवस'' मनाएगी, जानें क्यों लिया गया फैसला

आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को कोटगढ़ में बने शहीद स्मारक में गोलीकांड में शहीद हुए बागवानों को श्रद्धांजलि (Aam Aadmi Party tribute to the martyrs )दी.आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि हर साल 22 जुलाई को ''बागवान अधिकार संकल्प दिवस'' के तौर पर मनाया जाएगा.

करसोग ब्लॉक कांग्रेस की बैठक 28 जुलाई को, नवनियुक्त प्रभारी रूपेश कंवल बढ़ाएंगे कार्यकर्ताओं का जोश

करसोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक 28 जुलाई को (Congress meeting in Karsog on July 28) होगी, इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं विधानसभा चुनाव क्षेत्र के नवनियुक्त प्रभारी रूपेश कंवल विशेष तौर से हिस्सा लेंगे.इस दौरान वह जहां कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे वहीं, विधानसभा चुनाव में कैसे जीत हासिल की जा सके इसको लेकर भी टिप्स देंगे.

बिलासपुर में कांग्रेस की गुटबाजी फिर आई सामने, अपने-अपने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन

कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा तलब किए जाने को लेकर (Sonia Gandhi ED Interrogation) बिलासपुर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया (Congress Protest in Bilaspur) गया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस दो गुटों में नजर आई. पढ़ें पूरी खबर...