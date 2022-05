अमेरिका के स्कूल में फायरिंग : 19 बच्चों समेत 21 की मौत, हमलावर भी ढेर

अमेरिकी इतिहास में स्कूल में सबसे भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई है. यहां एक 18 वर्षीय बंदूकधारी ने टेक्सास के एक प्राथमिक स्कूल में 19 बच्चों समेत 21 लोगों की हत्या कर दी. हमले में कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस फायरिंग में 18 साल का हमलावर भी मारा गया. सैन एंटोनियो से 134 किलोमीटर दूर टेक्सास के उवाल्डे शहर के रॉब एलीमेंट्री स्कूल में मंगलवार सुबह करीब 11.30 बजे गोलियों की आवाज सुनाई दी.

जम्मू कश्मीर : बारामूला में तीन पाकिस्तानी आतंकी ढेर

बारामूला के क्रेरीक इलाके के नजीभात क्रॉसिंग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई. जवानों ने तीन पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है. इस संबंध में कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने ट्विट कर इसकी पुष्टि की है. इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 5 राज्यों से जुड़े तार

हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले के तार अन्य राज्यों से जुड़ने की बात सामने आ रही (Himachal Police Recruitment Paper Leak Case) है. डीजीपी संजय कुंडू ने 5 राज्यों के पुलिस अधिकारियों से इसको लेकर सहयोग मांगा है. संजय कुंडू ने बताया कि संगठित अपराध में राजस्थान, बिहार, यूपी, हरियाणा और दिल्ली के आयुक्त से सहयोग मांगा गया, ताकि मामले का जल्द पर्दाफाश किया जा सके.

PM MODI RALLY IN SHIMLA: पीएम मोदी की रैली को लेकर भाजपा की बैठक

भाजपा जिला शिमला की बैठक प्रदेश मुख्यालय दीपकमल में हुई. बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मेहता ने की और बैठक में विशेष रूप से मंत्री सुरेश भारद्वाज उपस्थित रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को होने वाली शिमला रैली (PM MODI RALLY IN SHIMLA)को सफल बनाने के लिए 3 मंडलों के लिए एक संचालन समिति बनाई गई.

Congress Attacks on Jairam Government: कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक रूप से महिलाओं को किया सशक्त- नेटा डिसूजा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. आए दिन प्रदेश के वीभिन्न क्षेत्रों में बैठके की जा रही हैं. इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेटा डिसूजा हिमाचल पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार (Netta DSouza attacks on jairam thakur) पर जमकर निशाना साधा.

NO CONFIDENCE MOTION: करसोग नगर पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

नगर पंचायत करसोग में उपाध्यक्ष के खिलाफ 4 वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने को एसडीएम ने 7 जून को बैठक बुलाई है.वहीं, 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया है. 6 सदस्यों के हाथों में उपाध्यक्ष के भाग्य का फैसला होगा.

चंबा की 7 पंचायतों में घरों में पहुंचेगा पानी, 22 करोड़ राशि स्वीकृत

हिमाचल प्रदेश सरकार हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंचाने का प्रयास कर रही है. ऐसी कई पंचायतें जहां पानी की समस्या के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा ,लेकिन चंबा की 7 पंचायतों में पानी की समस्या का समाधान जल्द किया (22 crore approved ) जाएगा. जानकारी के मुताबिक तीसा मंडल के अंतर्गत आने वाली 7 पंचायतों की पानी की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा.

LEOPARD RESCUE IN KARSOG: करसोग में तेंदुए का रेस्क्यू, कई जानवरों को बनाया निशाना

करसोग के डमोग गांव में तेंदुए ने रात को बाड़े में घूस कर 8 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया. यहां रविवार देर रात तेंदुआ बाड़े में घुस गया और एक साथ बकरियों को मार दिया. इसकी सूचना सोमवार को दोपहर बाद वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मंगलवार को सुंदरनगर से टीम घटना स्थल पर पहुंची और एक घंटे में तेंदुए (LEOPARD RESCUE IN KARSOG)का रेस्क्यू किया.

Road Accident in Una: टाहलीवाल में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से तीन श्रद्धालुओं की मौत

ऊना जिले में आए दिन सड़क हादसे (Road Accident in Una) सामने आ रहे हैं. पंजाब से पीरनिगाह में माथा टेकने आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से तीन श्रद्धालुओं की मौत (Three devotees died in Tahliwal) हो गई, जबकि करीब 6 श्रद्धालु घायल हुए हैं. डीएसपी हेडक्वार्टर कुलविंदर सिंह (DSP Headquarters Kulwinder Singh On Road Accident) ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

GIRL ATTACKED WITH KNIFE: लड़की ने शादी से किया इंकार, लड़के ने कर दिया चाकू से वार

कसौली में शादी से इंकार करने पर युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर ( Girl attacked with knife in Kasauli )दिया. युवती को प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने चंडीगढ़ रेफर कर दिया.वहीं, पुलिस ने लड़की के शिकायत पत्र के बाद आरोपी पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

DRUNK DRIVER IN SUNDERNAGAR: नशे में धुत चालक ने 25 बच्चों की जान के साथ किया खिलवाड़, मामला दर्ज

जिला मंडी के सुंदरनगर में स्कूल को लगाई गई एक निजी वाहन के चालक ने नशे में धुत होकर वाहन चलाकर स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया (DRUNK DRIVER IN SUNDERNAGAR) है. अभिभावकों द्वारा मामला पुलिस को दे दिया गया है. वहीं अभिभावकों ने जिला प्रशासन से निरंतर स्कूली वाहनों की चेकिंग करने की मांग की है.

ये भी पढ़ें: स्विट्जरलैंड के बाद अन्य देश भी चखेंगे Himachali Apple Juice, पराला में चालू होगा वर्ल्ड क्लास जूस प्लांट