सिरमौर जिले के दौरे पर सीएम जयराम, मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सिरमौर जिले के दौरे पर (CM visit Sirmaur District) हैं. दरअसल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रेणुका जी में प्रदेश की 75 वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने यहां विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. रेणुका जी पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत (CM jairam Sirmaur District Tour) किया. वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है और पार्टी के कई बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं.

ऊना में मध्यप्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी कार ट्रक से टकराई, एक ही परिवार के 6 लोग घायल

ऊना में बरसात (Heavy Rain in Una) के मौसम के में आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं. मां ज्वाला जी से माथा टेकने के बाद नैना देवी मंदिर माथा टेकने जा रहे मध्यप्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी कार मैहतपुर बाजार में हादसे का शिकार हो गई. कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. हादसे में कार चालक सहित एक ही परिवार के सात श्रद्धालुओं को चोटें पहुंची है. सभी घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना (Regional Hospital Una) में भर्ती करवाया गया है.

ऊना में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 11 घायल, मध्यप्रदेश से देवी दर्शन के लिए आ रहे थे सभी

हिमाचल प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे (Road Accident in Himachal) सामना आ रहे हैं. मध्यप्रदेश से देवी दर्शनों के लिए आ रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टूरिस्ट बस मुबारिकपुर के समीप चिंतपूर्णी रोड पर पलट (Bus full of devotees overturned in Una) गई. हादसे के दौरान बस में सवार 11 श्रद्धालुओं को जख्मी हुए हैं. सभी घायलों को अंब अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

अनिल शर्मा ने कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलों पर लगाया विराम, कहा जो जनता चाहेगी वही करूंगा

मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा (Anil Sharma denied joining Congress) ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की खबरों का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें दोनों पार्टियों की तरफ से ऑफर आया है और सदर क्षेत्र की जनता जिस दल से चुनाव लड़ने को कहेगी, उसी दल से चुनाव लडूंगा, यदि चुनाव न लड़ने को कहेगी तो घर बैठ जाऊंगा. Anil Sharma and JP Nadda meeting.

New Education Policy के विरोध में SFI का अखिल भारतीय जत्था पहुंचा सोलन, हिमाचल में 5 दिन तक चलेगा विरोध

SFI protest against new education policy, एसएफआई का अखिल भारतीय जत्था, उत्तरी भारत का जत्था है जो 9 राज्यों के अंदर जाएगा. हिमाचल के सोलन जिले से शुक्रवार को इसकी शुरूआत हुई. एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने डिग्री कॉलेज सोलन में देश बचाओ, संविधान बचाओ और शिक्षा बचाओ के नारे लगाकर अपनी मांग सरकार के सामने रखी. एसएफआई का आरोप है कि शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है. संविधान में जो मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं उसे खत्म किया जा रहा है. शिक्षा महंगी हो रही है. इन्हीं मांगों को लेकर सोलन से ये जत्था शुरू हुआ है.

कुल्लू में एसएसबी गुरिल्ला संघ की बैठक का आयोजन, सुप्रीम कोर्ट से बंधी भविष्य की आस

Guerrilla union meeting in Kullu, एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संघ की बैठक कुल्लू के ढालपुर में आयोजित हुई. बैठक में अखिल भारतीय गुरिल्ला संघ के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरिल्लाओं के हक में फैसला देते हुए केंद्र सरकार को कहा है कि गुरिल्ला के लिए कंपीटेंट ऑथोरिटी कुछ न कुछ नीति बनाई जाए. ऐसे में अब गुरिल्ला संघ को सुप्रीम कोर्ट से भविष्य की आस बंध गई है.

यूथ कांग्रेस बिलासपुर की पुलिस प्रशासन के साथ हाथपाई, इस वजह से हुआ हंगामा

Youth Congress protest in Bilaspur, यूथ कांग्रेस बिलासपुर और पुलिस के बाच हाथापाई का मामला सामने आया है. शुक्रवार को यूथ कांग्रेस बिलासपुर जिला इकाई जिला अस्पताल बिलासपुर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी. इस दौरान यूथ कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए पूतला फूंक रहे थे. ऐसे में जब पुलिस उन्हें रोकने गई तो यूथ कांग्रेस बिलासपुर और सिटी चौकी पुलिस की टीम के बीच हाथापाई हो गई.

हमीर उत्सव को लेकर संशय बरकरार, हमीरपुर के गठन से जुड़ा हुआ festival

hamir festival celebrated in hamirpur, हमीरपुर में हर साल मनाए जाने वाला हमीर उत्सव कोराना काल से नहीं मनाया गया. वहीं, हमीर उत्सव इस साल मनाया जाएगा या नहीं हर किसी के मन में यही सवाल है. उपभोक्ता संरक्षण संगठन हमीरपुर के पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक सुशील शर्मा का कहना है कि जिला प्रशासन हमीर उत्सव के आयोजन के लिए बिलकुल भी संजीदा नहीं.

सोलन से शिमला आ रही प्राइवेट बस में सवार 2 युवकों से चिट्टा बरामद, जांच में जुटी पुलिस

शिमला पुलिस को लगातार बसों के माध्यम से आ रही नशे की सप्लाई को पकड़ने में सफलता मिल रही है. देर शाम को शिमला पुलिस ने सोलन से शिमला आ रही एक प्राइवेट बस में बैठे (Chitta recovered in private bus In shimla) दो यात्रियों को 20.21 ग्राम चिट्टा के साथ पकड़ा है. देर शाम को एक प्राइवेट बस सोलन से शिमला आई, जिसका नंबर एचपी 14बी-7510 था. जब चेकिंग के लिए इसे रोका गया तो राहुल धीमान, निवासी ग्राम दलोट, तहसील रामपुर जिला शिमला के पास से 08.43 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ.

ऊना पुलिस ने 24 घंटे में दबोचे बाइक चोरी के आरोपी, दिनदहाड़े ऑटो में डालकर ले गए थे मोटरसाइकिल

ऊना शहर की डीसी कॉलोनी में दिनदहाड़े नए अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों (Bike theft case in DC Colony Una) को ऊना पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही धर दबोचा है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही बाइक चोरी के इस मामले का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है. चोरी के आरोप में दबोचे गए युवकों की पहचान अजय, निवासी चंद्रलोक कॉलोनी ऊना, राहुल, निवासी पोलियां वीत, जिला ऊना और गुरिंदर, निवासी रामपुर जिला ऊना के रूप में हुई है.

