हिमाचल में 'आप' का ऐलान-ए-जंग कल, शंखनाद के लिए मंडी और 6 अप्रैल को ही क्यों चुना?: दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब हिमाचल प्रदेश पर है, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. 'आप' ने हिमाचल की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. हिमाचल में चुनावी शंखनाद के लिए पार्टी ने मंडी को चुना है, जहां बुधवार 6 अप्रैल को आगामी चुनावों के लिए शंखनाद होगा. मंडी में आप का रोड शो होगा (Aap road show in mandi) जिसमें पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत पार्टी के कई नेता मौजूद होंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस विधायक का गंभीर आरोप, 'हिमाचल की शांति के लिए खतरा बन सकती है AAP': कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर ने आम आदमी पार्टी (congress mla sunder thakur on aap) पर निशाना साधा है. कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. सुंदर ठाकुर ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली देने का वादा किया था. वो अब इस वादे से मुकर गई है और केंद्र सरकार से राज्य को चलाने के लिए पैसे की मांग कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में बढ़ी AAP की सक्रियता, पूर्व सरपंच जबना चौहान और कांग्रेस नेता दीपक शर्मा ने थामा 'झाड़ू': पूर्व सरपंच जबना चौहान (former sarpanch jabna chauhan) और मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दीपक शर्मा (former mandi congress president deepak sharma) ने आम आदमी पार्टी (aam aadmi party himachal) का दामन थाम लिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शुभरा जिन्टा ने केंद्र और जयराम सरकार पर साधा निशाना, इस मुद्दे पर घेरा: मंहगाई के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधते हुए शुभरा जिन्टा (shubhra zinta on inflation issue) ने कहा कि आज महंगाई आसमान छू रही है. महंगाई हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है. महंगाई कम करने और युवाओं को रोजगार देने की बात होनी चाहिए, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

करोड़ों के घाटे में निगम और बोर्ड, तीन साल में कर्ताधर्ताओं के मानदेय पर लाखों हुए खर्च: छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश एक बड़े कर्ज के बोझ तले दबा है. हिमाचल पर 63 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है. हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की मांग को लेकर प्रदेश में बड़ा आंदोलन हुआ. ओपीएस (OPS in Himachal) के समर्थकों का कहना है कि जब विधायकों को भारी भरकम पेंशन मिल सकती है तो कर्मचारियों को इस हक से क्यों वंचित किया जा रहा है. उस समय हिमाचल के माननीयों के वेतन का मुद्दा भी खूब उछला था. यहां माननीयों के वेतन और भत्तों से अलग एक ऐसे विषय पर चर्चा जरूरी है, जिसका जिक्र अकसर खबरों के शोर में गुम हो जाता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चंबा में दर्दनाक हादसा, साल खड्ड में गिरी स्कूटी...देवरानी-जेठानी की मौत: जिला चंबा में दर्दनाक सड़क हादसे में देवरानी और जेठानी की मौत हो गई है. प्रशासन की ओर से मृतक महिला के परिजनों को 20 हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है. बता दें, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को सड़क हादसे (Road Accident in Himachal) गहरा जख्म देते हैं. हिमाचल की सड़कें हादसों के प्रति संवेदनशील हैं और सभी प्रयास करने के बावजूद दुर्घटनाएं थम नहीं रही. यहां औसतन हर रोज कम से कम तीन लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अपनी जान देकर चालक ने बचाई 38 जिंदगियां: जिला मंडी के पंडोह डैम के पास सोमवार को एचआरटीसी बस (hrtc bus accident in mandi) पहाड़ी से टकरा गई. इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल हुए हैं. पंडोह बस हादसे में अपनी जान की बाजी लगाने वाले चालक नंद किशोर (35 वर्ष) का घायल सवारियां शुक्रिया करते नहीं थक रही हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ननखड़ी के लटेरी गांव में दो मंजिला मकान में लगी आग: शिमला में (fire incident in shimla) आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला जिला शिमला के ननखड़ी तहसील के लटेरी गांव(fire incident in nankhari) का है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. जानकारी के अनुसार ननखड़ी तहसील के लटेरी गांव में रुप सिंह के मकान में अहले सुबह करीब तीन बजे दो मंजिला मकान में आग लग गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

आखिर पिंजरे में कैद हो गया तेंदुआ, लोगों के लिए बना हुआ था परेशानी का सबब: गगरेट उपमंडल मुख्यालय के समीपवर्ती गांव में कई दिनों से (Leopard terror in Gagret) लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ तेंदुआ आखिर वन विभाग के पिंजरे में कैद हो ही गया. वन विभाग की टीम ने लोगों की लगातार शिकायतें मिलने के बाद अप्पर गगरेट, नंगल जरियाला और कलोह में पिंजरे लगाए थे. वहीं, कलोह स्थित एक घर में लगाए गए पिंजरे के (Leopard in cage in Kloh) बीच यह तेंदुआ आ फंसा. जिसे अब गोपालपुर में चिकित्सकों की निगरानी के लिए भेजा जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर में मरीजों को राहत, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 20 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती: जिला हमीरपुर में मरीजों को राहत मिली है. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में 20 विशेषज्ञ चिकित्सकों की (20 specialist doctors appointed in hamirpur) तैनाती की गई है. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी. इससे हमीरपुर के अलावा बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भी काफी सुविधा होगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

