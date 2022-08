कुल्लू: आजादी के अमृत महोत्सव के (Azadi Ka Amrit Mahotsav) अवसर पर जहां जिला कुल्लू में प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तो वहीं, शुक्रवार को तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया गया. जिला कुल्लू के मुख्यालय में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर के छात्रों के अलावा कुल्लू कॉलेज के एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, रोवर एंड रेंजर विंग के छात्रों ने भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया.

इस यात्रा के माध्यम से छात्रों ने लोगों (Tiranga rally in Kullu) को देश की एकता और एकजुटता का भी संदेश दिया. यह तिरंगा यात्रा ढालपुर से होते हुए कॉलेज गेट तक निकाली गई और छात्रों ने भी देशभक्ति के तराने पेश किए. सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढालपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में एडीएम कुल्लू प्रशांत सरकेक विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव देश का एक बड़ा त्योहार है. जिसके तहत लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके. इसके लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है.

कुल्लू में तिरंगा रैली

इसके अलावा भी हर घर में लोगों के द्वारा तिरंगा फहराया जा रहा है और देश की एकता व आपसी सौहार्द बनाने के लिए भी आमजन से आग्रह किया जा रहा है. वहीं, स्काउट लीडर ज्योति चरण चौहान ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जो तिरंगा यात्रा ( har ghar tiranga abhiyan) आयोजित की गई, इसे लेकर छात्रों में भी काफी जोश है. तिरंगा यात्रा में छात्रों ने देशभक्ति के तराने भी पेश किए और आम जनता से भी आग्रह किया कि जो आजादी हमें मिली है, इसका भी सम्मान करें और देश की एकता के लिए सभी लोगों के बीच आपसी सौहार्द बनाए रखें.

वहीं, एनसीसी कैडेट सान्या ने कहा कि (Tiranga rally in Kullu) केंद्र सरकार के द्वारा जो आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा आयोजित करने के लिए कहा गया है उससे सभी छात्रों के दिल में देश के प्रति सम्मान बढ़ा है. वहीं, एनसीसी के छात्र भी (NCC took out tiranga rally in Kullu) आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं.

