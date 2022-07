कुल्लू: पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते सोलंग गांव की ओर जाने वाला अस्थाई पुल में बाढ़ में बह (Temporary bridge collapsed due to rain) गया. बीती रात से ही जिला कुल्लू में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी -नाले उफान पर है. सोलंग गांव में ब्यास नदी में आई बाढ़ के (flood in beas river) चलते पुल के बहने से अब ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ गई है.अब ग्रामीणों का सारा दारोमदार झूले पर टिक गया है, लेकिन झूला पुल भी फ‍िलहाल नहीं चल रहा है.

जानी नुकसान नहीं: ब्यास नदी में रात को बाढ़ आने से पुल बह गया.जानकारी के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ सालों से बन रहे पुल का कार्य अधर में लटका है. सोलंग गांव में 60 से अधिक घर है. ग्रामीणों का सारा रोजगार पुल पार सोलंगनाला में है. इस कारण रोज लोगों का आना -जाना इस अस्थाई पुल से होकर रहता था, लेकिन अब पुल के बह जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पडे़गा.

20 साल में नहीं बना पुल: पूर्व वार्ड पंच कर्म चंद, रूप चंद, टिक्‍कम राम, रोशन, गोकुल व लुदर ने बताया कि गांव के लिए 8 साल पहले पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था. 2 दशक होने को है, लेकिन पुल का काम अभी भी अधर में लटका पड़ा है. हर साल नदी पर अस्थाई पुल बनाना पड़ता है. दशकों से लोगों को बरसात में परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

फरियाद का कोई असर नहीं: ग्रामीणों ने कहा कई बार मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को इस बारे में बताकर फरियाद की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. वहीं, लोक निर्माण विभाग के मनाली SDO पवन राणा ने बताया ठेकेदार की वजह से पुल का काम धीमी गति से चल रहा है. विभाग की कोशिश है कि पुल जल्द बनकर तैयार हो जाए, ताकि लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े.

14 जुलाई तक येलो अलर्ट: हिमाचल में बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार रहेंगे. इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) गया है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया 4 दिन लगातार बारिश (Weather forecast of himachal Pradesh) होगी. वहीं, लगातार बारिश होने के चलते नदी-नाले भी उफान पर रहेंगे.

