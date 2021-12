कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मौसम बदल (weather update of himachal) गया है. पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला (Snowfall in himachal) जारी है. वहीं, निचले इलाकों में रुक-रुककर बारिश हो रही है. जिससे तापमान में गिरावट के साथ ही मैदानी इलाकों ठंड बढ़ गई है. वहीं, रविवार की रात कुल्लू की ऊंची चोटियों और पर्यटन नगरी मनाली में हल्की बर्फबारी (snowfall in manali) हुई. मनाली शहर में बर्फबारी होता देख पर्यटक भी अपने-अपने होटलों से बाहर निकल आए और उन्होंने हिमपात का मजा लिया.

इसके अलावा आनी व बंजार को आपस में जोड़ने वाले जलोड़ी दर्रा पर भी रात से बर्फबारी का दौर जारी है. जिस कारण दर्रे से वाहनों की आवाजाही (road closed in jalori paas) को बंद कर दिया गया है. रोहतांग सहित लाहौल और मनाली की चोटियां बर्फ से लद गई हैं. मनाली में जनजीवन सामान्य है, जबकि लाहौल घाटी में जनजीवन बर्फबारी से प्रभावित हुआ है. लोग घरों में कैद हो गए हैं.

बर्फबारी से ठंड भी बढ़ गई है. इसके अलावा लाहौल की समस्त घाटी में बस सेवा प्रभावित हुई हैं. छोटे बड़े सभी वाहनों के पहिये थम गए हैं. कोकसर में एक फीट, जबकि सिस्सू से गोंधला तक छह से आठ इंच बर्फबारी हुई है. दारचा घाटी में भी एक फीट से अधिक हिमपात हुआ है. रोहतांग दर्रे सहित समस्त ऊंची चोटियों में एक दिसंबर से हिमपात हो रहा है. अटल टनल रोहतांग (snowfall in rohtang atal tunnel) भी आवाजाही के लिए बंद हो गई है

एसडीएम मनाली डॉ. सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि बर्फबारी को देखते हुए आज पर्यटकों को नेहरुकुंड पर्यटन स्थल तक ही जाने की अनुमति रहेगी. उपायुक्त लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने बताया कि समस्त लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे की वजह से वाहनों को आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि हालात सामान्य होने तक जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकलें.

