लाहौल-स्पीति: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बुधवार को भी बर्फबारी का दौर जारी (SNOWFALL IN LAHAUL SPITI) है. जिसके कारण लाहौल घाटी एक बार फिर से कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है. इसके अलावा घाटी के कई ग्रामीण इलाकों में बर्फीला तूफान भी शुरू हो गया (SNOW STORM IN LAHAUL SPITI) है. जगह-जगह हिमस्खलन होने की संभावना भी बढ़ गई (AVALANCHE IN LAHAUL SPITI) है. बुधवार को सुबह के समय उदयपुर के सामने की पहाड़ी से चिनाब नदी में भारी हिमस्खलन हुआ है.

हिमस्खलन के कारण चिनाब नदी का बहाव भी थोड़ी देर के लिए थम गया. कुछ समय बाद चिनाब नदी ने अपना रास्ता बना लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. घाटी के योचे सहित अन्य गांव में भी बर्फीले तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. एहितियातन लाहौल घाटी पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद रखी गई है.

लाहौल में बर्फबारी

वहीं, स्थानीय लोगों को भी फोर बाई फोर वाहनों के माध्यम से ही लाहौल घाटी जाने की अनुमति दी जा रही है. इसके अलावा जिला कुल्लू के बात करें, तो मंगलवार रात से ही बारिश का दौर जारी है. जिला कुल्लू में मौसम साफ रहने के चलते बीते दिनों तापमान में भी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से बारिश व ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी चलते ठंड बढ़ गई है.

लाहौल स्पीति के डीसी (DC Lahaul Spiti on snowfall) नीरज कुमार ने बताया कि बुधवार को भी लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर जारी रहा. कई जगहों पर हिमस्खलन होने की भी संभावना बनी हुई है. ऐसे में लोग मौसम के रुख को देखते ही सफर करें. जहां पर हिमस्खलन होने की संभावना अधिक है, वहां पर लोग मौसम साफ होने तक जाने से परहेज करें, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से बचा जा सके.

