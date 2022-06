कुल्लू: जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली की रहने वाली आंचल स्विजरलैंड की एललेनहॉर्न चोटी को (Aanchal will climb Switzerland Ellenhorn peak) फतह करेगी. इसके लिए आंचल ठाकुर ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और 10 जून को आंचल स्विजरलैंड के लिए भी रवाना होंंगी. आंचल विश्व की 70 महिलाओं के साथ स्विटजरलैंड की एललेनहॉर्न चोटी को (Switzerland Ellenhorn Peak) फतेह करेगी. यह चोटी दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों में शुमार है.

आंचल ठाकुर 10 जून को मनाली से मुंबई के लिए रवाना होंगी. उनके साथ भारत की दो महिलाएं और भी शामिल हैं. पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आंचल ठाकुर ने कहा कि स्विट्जरलैंड में स्थित यह चोटी 13000 से अधिक फुट की ऊंचाई पर स्थित है और इसके लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं. वह इस अभियान को पूरी तरह से सफल करेगी और भारत का झंडा भी इस चोटी पर फहराया जाएगा.

एललेनहॉर्न चोटी को फतेह करेगी हिमाचल की आंचल

बता दें कि इससे पहले मनाली की आंचल ठाकुर ने स्कीइंग की कई (Skiing Champion Aanchal Thakur) प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है. आंचल ठाकुर स्कीइंग में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं. उन्होंने अल्पाइन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता. इससे पहले उन्होंने 2018 में भी टर्की में हुई स्कीइंग की अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था. आंचल ठाकुर ने बताया कि उनका चयन महिला विश्व रिकॉर्ड के राजदूत (Aanchal will go for women world record) के लिए हुआ है. इस अभियान में विश्व की 70 महिलाएं भाग लेंगी. अभियान की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ महिलाएं ही शामिल होंगी.

ये भी पढ़ें: Baljeet summits Mt Everest: पर्वतारोही बलजीत कौर ने फतह किया माउंट एवरेस्ट