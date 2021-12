कुल्लू: मणिकर्ण और वामतट मार्ग को जोड़ने वाला भुंतर वैली ब्रिज (Bhuntar Valley Bridge Kullu) की मरम्मत की मांग जोर पकड़ने लगा है. वैली ब्रिज को डबल लेन करने और इसके मरम्मत की मांग को लेकर भुंतर सुधार समिति ने आंदोलन की चेतावनी (protest in kullu) दी है. भुंतर सुधार समिति ने 2 जनवरी से सत्याग्रह शुरू करने का ऐलान किया है.

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भुंतर सुधार समिति का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम विकास शुक्ला (reform committee met sdm kullu) से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को वैली ब्रिज (bhuntar valley bridge in kullu) की समस्या के बारे में अवगत करवाया. समिति के पदाधिकारी मेघ सिंह (megh singh on bhuntar valley bridge) का कहना है कि साल 2015 से लगातार सरकार के समक्ष इस मामले को उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज दिन तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया.

मेघ सिंह का कहना है कि भुंतर बैली ब्रिज (megh singh on bhuntar valley bridge) में आए दिन जहां ट्रैफिक जाम (traffic jam in kullu) की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है, तो वहीं, बार-बार पुल को मरम्मत के लिए भी बंद कर दिया जाता है. हालांकि इस मुद्दे को उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार के समक्ष रखा और उन्हें अभी तक मात्र आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल पाया है. ऐसे में भुंतर सुधार समिति के द्वारा अब सत्याग्रह (protest in kullu) शुरू किया जा रहा है.

समिति के पदाधिकारी मेघ सिंह का कहना है कि 2 जनवरी को वैली ब्रिज के पास ही भुंतर सुधार समिति के द्वारा सत्याग्रह शुरू किया जाएगा. इस बारे में जिला प्रशासन को भी अवगत करवा दिया गया है और सरकार से भी लगातार मांग की जा रही है कि भुंतर वैली ब्रिज को जल्द से जल्द डबल लेन किया जाए.

