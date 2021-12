कुल्लू: लाहौल घाटी में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण ज्यादातर लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. ठंड इतनी बढ़ गई है की नदी नाले भी जम चुके हैं. इसके अलावा वाहन (Local People facing problem in lahaul) चालकों को भी वाहन स्टार्ट करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एचआरटीसी के चालक परिचालक भी सुबह से ही अपनी बसों को स्टार्ट करने में लगे रहते हैं. जिस कारण कई रूटों पर बसें देरी से रवाना (Snowfall in Lahaul) हो रही है.

वहीं, लाहौल घाटी की प्रमुख नदी चन्द्रभागा भी (chandrabhaga river in lahaul) धीरे-धीरे जमने लगी है और सिस्सू झील का पानी भी अब जम चुका है. हालांकि घाटी में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी (Sissu lake froze due to snowfall) दर्ज की जा रही है. ऐसे में बर्फ का दीदार करने के लिए हजारों की तादाद में सैलानी लाहौल पहुंच रहे हैं. लाहौल घाटी में ब्लैक आइस फॉरमेशन के (Tourist places in lahaul) कारण स्नो गैलरी नॉर्थ पोर्टल, तेलिंग नाला, जीरो प्वाइंट से हेलीपैड तक (Snowfall at Atal tunnel lahaul) और केलांग की ओर कुछ जगह पर सड़क फिसलन भरी हो गई है.

वीडियो.

जिला प्रशासन ने पयर्टक वाहनों को सिस्सू से आगे और केलांग तक केवल सुबह दस बजे से दोपहर 3 बजे तक यात्रा करने की अनुमति दी है. लाहौल घाटी के स्थानीय ग्रामीण प्रेमलाल व रमेश का कहना है कि कड़ाके की ठंड के चलते लोग ज्यादातर समय अपने घरों के भीतर ही बिता रहे हैं. वहीं, कुछ जगहों पर बिजली की समस्या भी लोगों को परेशान कर रही है. इसके अलावा पानी की पाइपें भी ठंड के कारण जम गई है और लोगों को प्राकृतिक जल स्रोतों में बर्फ को तोड़कर पीने के लिए पानी का प्रयोग करना पड़ रहा है.

