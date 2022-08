कुल्लू: लाहौल स्पीति में रविवार को भारी बारिश के चलते कोकसर काजा सड़क मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो (Landslide on Koksar Kaza Road) गया था. जिसके चलते यहां पर कई पर्यटक फंस गए थे. देर रात पुलिस ने लाहौल स्पीति प्रशासन के मिलकर यहां से 105 पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू (Tourists trapped in Chhatdu of Lahaul Spiti ) किया. भूस्खलन की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी और सभी को रेस्कयू कर बीआरओ के वाहनों से सुरक्षित कोकसर पहुंचाया गया.

वहीं कोकसर में प्रशासन की ओर से सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी. भूस्खलन के कारण एक गाड़ी पर पत्थर भी गिरे थे. जिसके चलते गाड़ी को खासा नुकसान हुआ था. हालांकि इस हादसे में चालक सुरक्षित बच गया था. बता दें कि रविवार को हुई भारी बारिश ने लोगों पर खुब कहर बरपाया. काजा से मनाली आ रहे पर्यटक भी छतडू के पास भूस्खलन होने से फंस गए थे. हालांकि इस दौरान जानमाल का कोई नुक्सान नहीं हुआ. लेकिन नालों में आई बाढ़ ने लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ा दी थी.

दरअसल डोहरनी नाले में बाढ़ आने से पास की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी. जिसके चलते काजा से आ रहे पर्यटक डोहरनी नाले के पास ही फंस गए थे. कई पर्यटक तो अपने किराए की टैक्सी और वाहनों को वहीं छोड़कर पैदल ही मनाली की ओर निकल पड़े. लेकिन जो पर्यटक अपने वाहनों में थे, उन्हें वहीं रुकना पड़ा. पुलिस को जब जानकारी मिली की 100 से अधिक लोग छतडू के पास फंस गए हैं, तो पुलिस ने बीआरओ के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी को वहां से सुरक्षित निकाला.

एसपी लाहौल-स्पीति मानव वर्मा (SP Lahaul-Spiti Manav Verma) ने बताया कि काजा से मनाली व लाहौल की ओर आ रहे पर्यटक और लोग छतडू में फंस गए थे. उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को वहां से सुरक्षित निकाला (Police rescued 105 Tourists in Lahaul Spiti) गया. उन्होंने कहा कि अभी भी सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है. बीआरओ की टीम सड़क बहाली के कार्य में जुटी हुई है. जल्द सड़क बहाल कर दी जाएगी.