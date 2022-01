कुल्लू: कुल्लू जिले के भुंतर में चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों (Theft in Bhuntar of kullu) को गिरफ्तार किया है. वहीं, आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 61 हजार रुपए की कीमत का चोरी का मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 नवंबर को भुंतर पुलिस (Kullu police arrested accused from mandi) ने चोरी का एक मामला दर्ज किया था.

वहीं, पुलिस लगातार चोरी के मामले की जांच में जुटी हुई थी और पुलिस की एक टीम ने मंडी का भी दौरा किया था. इसी दौरान मंडी से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके (Kullu Jewelry Theft case) कब्जे से सोने के गहने भी बरामद किए. इस मामले में 4 चोरों ने भुंतर थाने के तहत आने वाले डाबरी में एक घर से सोने का मंगलसूत्र व 75 हजार की नकदी चुराई थी.

अब इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इससे पहले पुलिस की टीम ने एक आरोपी (Kullu Police resolved Jewelry Theft case) को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने कुल्लू से आरोपी राम शरण को गिरफ्तार किया था. वहीं, तीन अन्य आरोपी मंडी से गिरफ्तार किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि इनकी पहचान ऋषि, आशीष व अभिमन्यु के रूप में हुई है. चोरों से जिला में हुई अन्य वारदात के बारे में भी पूछताछ की जा रही है, ताकि पता चल सके कि वे इससे पहले किन-किन चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं. एसपी (SP Kullu) ने बताया कि कुल्लू से गिरफ्तार मुख्य आरोपी रामशरण इससे पहले भी कई अन्य मामलों में गिरफ्तार हुआ है और उस पर अदालत में भी मामले चल रहे हैं.

