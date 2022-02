रूस-यूक्रेन की जंग के बीच पीएम मोदी की उच्चस्तरीय बैठक

रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है. इसी बीच रूस ने दावा किया है कि उसके हमले में यूक्रेन के करीब 70 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिये गए हैं और करीब 50 सेना के जवान मारे गए हैं. वहीं, यूक्रेन ने रूस के दो सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है. दोनों देशों के बीच जारी युद्ध की वजह से यूक्रेन में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्चस्तरीय बैठक (PM MODI MEETING ON UKRAINE CRISIS) कर रहे हैं. इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं. दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Budget Session: हिमाचल की जनता को चाहिए हथियार, सात हजार से अधिक ने मांगी बंदूकें

पिछले तीन साल में 1 फरवरी 2022 तक प्रदेश में नए बंदूकों के लाइसेंस बनाने के लिए कुल 7073 आवेदन आए. ये आवेदन फसलों की सुरक्षा, आत्म सुरक्षा और रोजगार के नजरिए से आए हैं. इनमें से पांच हजार से (license for new guns in Himachal) अधिक लोगों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

एक सवाल के साथ ही खत्म हो गया प्रश्नकाल, वन अधिकार कानून पर तीखी बहस

हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र (budget session of Himachal Assembly) के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने पर दो दिवंगत सदस्यों के लिए शोक उद्गार व्यक्त किए गए. इस तरह प्रश्नकाल के लिए समय कम रह गया. बाकी का समय एक ही सवाल के जवाब (question hour of the budget session of Himachal Assembly) में निकल गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सीएम जयराम का बयान: यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों को लेकर विदेश मंत्रालय से संपर्क में सरकार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल सरकार के पास यूक्रेन में फंसे लोगों की संख्या नहीं पहुंच (No data of Himachalis trapped in Ukraine)पाई ,लेकिन इनमें से अधिकांश छात्र हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क बनाए हुए और कोशिश की जा रही है कि जल्द यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों को (russia ukraine war)वापस लाया जाए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊना: यूक्रेन में फंसे बच्चों की चिंता में रो पड़े अभिभावक, सरकार से लगाई मदद की गुहार

यूक्रेन में फंसे हिमाचल के ऊना जिले के कई बच्चों के अभिभावक चिंता में डूबे हुए हैं. एक तरफ रूस द्वारा (children of Himachal stuck in Ukraine) की जा रही बमबारी के बीच उनके बच्चे असुरक्षित हैं तो वहीं, दूसरी तरफ बच्चों को भारत वापस लाने के लिए कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही. इतना ही नहीं भारत वापसी के लिए प्रयास करने वाले बच्चों को लूट खसूट का भी सामना करना पड़ रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

यूक्रेन में किन्नौर का युवक फिलहाल सुरक्षित, वीडियो कॉल के माध्यम से बताया हाल

यूक्रेन और रूस में बने युद्ध के माहौल के बीच (Ukraine-Russia war) भारत के फंसे लोगों को लाने की कवायद शुरू हो गई है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का एक युवक भी वहां फंसा हुआ है. पूह वार्ड से जिला परिषद सदस्य शांता नेगी ने व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल कर युवक का हाल चाल पूछा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Russia Ukraine Conflict: यूक्रेन के Ivano में फंसे हैं हिमाचल के कई छात्र, पांवटा साहिब से भी 4 से 5 स्टूडेंट्स

रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद ने अब जंग का (Ukraine-Russia war) रूप ले लिया है. रूस ने यूक्रेन पर सैन्‍य कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि फिलहाल अभी पूरा आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के भी कईं छात्र यूक्रेन के इवानो में फंसे हुए हैं और भय के माहौल में सुरक्षित वापिस ले जाने की भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

चिकित्सकों की हड़ताल खत्म, सीएम जयराम के आश्वासन के बाद लिया फैसला

हिमाचल प्रदेश में बीते 14 दिनों से चल रही चिकित्सकों की हड़ताल खत्म हो (Doctors strike ends in Himachal)गई. वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत के (Jairam meet Himachal Physician Sangharsh Samiti)बाद चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल वापस ली. शुक्रवार से चिकित्सक सुबह 9:30 बजे से बैठेंगे. चिकित्सक संघर्ष समिति के सचिव पुष्पेंद्र ने बताया कि आज वार्ता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सैजल, मुख्य सचिव, वित्त सचिव ,स्वास्थ्य सचिव की मौजूदगी में हुई. मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों की मांगों को 2 घंटे तक सुना और अधिकारियों को उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट कांड को लेकर सरकार पर बरसी इंटक, प्रदेश अध्यक्ष हरदीप बावा ने लगाए ये आरोप

हिमाचल के जिला ऊना में अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट कांड को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार को घेरे हुए है. जिसको लेकर वीरवार को हिमाचल प्रदेश इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हरदीप बावा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार को घेरा. वहीं, रोष स्वरूप युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी हरोली उपमंडल मुख्यालय पर प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Weather Update: बारिश और बर्फबारी का दौर जारी, 26 फरवरी तक रहेगा मौसम खराब

प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर(Rain continues in Himachal) जारी है. पहाड़ों पर जहा बर्फबारी हो रही. वहीं, शिमला शिमला चंबा सहित निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है. लाहौल, किन्नौर, कुल्लू सहित ऊंचे इलाकों में भी ताजा हिमपात जारी (Snowfall continues in Himachal) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

