कुल्लू: भुंतर में स्कूटी सवार पेड़ से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं,पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कुल्लू अस्पताल भेजा (road accident in kullu) है. भुंतर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्कूटी में देवराज नाम का युवक सवार था. जिसकी देवदार के पेड़ से टकराने के बाद मौत हो (one died in road accident in kullu) गई. पुलिस इस मामले में लोगों के बयान दर्ज कर जांच कर रही है.

एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि भुंतर का रहने वाला इंद्रजीत ने बताया कि देवराज मंडी जिले के फ़ाटीदार गांव का रहने वाला था और वह उसके पास काम करता था. मृतक देवराज बीती रात स्कूटी लेकर कुल्लू की तरफ आ रहा था, लेकिन तेज रफ्तार होने के चलते वह देवदार के पेड़ से टकरा गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. एसपी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लिया.



एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि भुंतर पुलिस टीम ने सड़क दुर्घटना को लेकर आईपीसी की धारा 279, 337 और 304 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. वहीं ,उन्होंने अन्य वाहन चालकों से भी आग्रह किया है कि वह अपने वाहन को तेज रफ्तार से बिल्कुल नहीं चलाए. और सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें.