कुल्लू: जिले की मणिकर्ण घाटी के जरी इलाके में शुक्रवार की देर रात एक टैक्सी में जबरदस्त विस्फोट (Blast in taxi in Kullu) हुआ. वहीं, विस्फोट के कारण गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई (Blast in Manikaran Valley) है. हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि यह विस्फोट किस कारण से हुआ, लेकिन कुल्लू पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस मामले की जांच में जुट गई है.

वहीं, विस्फोट के क्या कारण रहे इसके लिए मंडी से एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है और फॉरेंसिक टीम भी अब इस घटना के हर पहलू की जांच में जुट गई है. वहीं, सूचना मिलते ही देर रात्रि कुल्लू पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे. इस घटना में किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.

बता दें इस विस्फोट में एक टैक्सी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. जिस जगह धमाका हुआ है, वहां पर एक गड्ढा भी बन गया है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि धमाका किसी विस्फोटक पदार्थ से हुआ है. वहीं, इस धमाके के बाद पूरी मणिकर्ण घाटी में हड़कंप मच गया है.

एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर (SP kullu on Manikaran blast) रही है. फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है और विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

