किन्नौर: मौसम खराब होने के कारण किन्नौर जिला हाई अलर्ट पर (Landslide Alert In Nigulsari) है. जिले में कुछ दिन पूर्व बादल फटने से कई क्षेत्रों में बाढ़ ने खूब तबाही मचाई थी. जिससे जिले में बाढ़ से प्रभावित लोगोंं को लाखों का नुकसान हुआ (Warning Of Landslide In Kinnaur) है. ऐसे में जिला प्रशासन लगातार बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हुए नुकसान का आंकलन कर रहा है.

यही नहीं इस बारिश से जिले के सबसे खतरनाक क्षेत्र निगुलसरी की पहाड़ियों से भी भूस्खलन व पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं. ऐसे में मौके पर प्रशासन ने होमगार्ड व पुलिस जवानों को तैनात कर दिया (Early Warning System in Nigulsari) है. कार्यवाहक उपायुक्त किन्नौर सुरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि जिला किन्नौर का निगुलसरी क्षेत्र भूस्खलन के मामले में सबसे खतरनाक क्षेत्र माना जाता है. जहां बीते वर्ष भी भुसखलन के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी.

ऐसे में इस वर्ष भी अब इसी जगह पर भूस्खलन होने के संकेत मौके पर इनस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम ने दिए (Early Warning System in Kinnaur) हैं और थोड़े-थोड़े पत्थर भी गिरने शुरू हो गए हैं. जिसके कारण प्रशासन ने कुछ देर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया था. लेकिन पहाड़ से जैसे ही पत्थरों का गिरना बंद हुआ वैसे ही वाहनों की आवाजाही सुचारु कर दी गई है.

